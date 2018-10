Fenerbahçe ontslaat Phillip Cocu na vijfde competitienederlaag

Fenerbahçe staat vijftiende in de Turkse competitie met slechts negen punten. Cocu verruilde PSV in juni voor de club uit Istanbul, die in 2014 voor het laatst kampioen werd. De 47-jarige coach slaagde er niet in om met Fenerbahçe de groepsfase van de Champions League te bereiken. Ook in de competitie kreeg Cocu de ploeg niet aan het draaien. In tien wedstrijden werd slechts zeven keer gescoord.

Eerder deze maand onthulde Fenerbahçe-voorzitter Ali Koc een complot van de technische staf om Cocu buiten de deur te werken. Koc ontsloeg toen drie Turkse assistenten die opzettelijk de trainingen van Cocu saboteerden. Drie ontevreden reserves, die het gezag van de Nederlandse trainer ondermijnden, werden ook buiten de selectie gezet.