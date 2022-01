Femke Kok pakt EK-titel op 500 meter en kan met vertrouwen naar Beijing

Femke Kok tijdens de 500 meter voor vrouwen op de tweede dag van de EK Afstanden in Thialf. Beeld ANP

Femke Kok kan in de aanloop naar de Olympische Spelen weer lachen. De Friese sprintster lijkt haar half mislukte olympische kwalificatietoernooi (OKT) vergeten en pakte zaterdag op de EK op de 500 meter haar eerste internationale titel. In Beijing hoeft ze het op die afstand bovendien mogelijk niet op te nemen tegen een van de favorieten: de Amerikaanse Erin Jackson wist zich niet direct te plaatsen.

‘Ja, dat vind ik echt heel erg, voor haar’, reageerde Kok na afloop van haar eigen gewonnen race op het verrassende nieuws uit Amerika. Het afvallen van Jackson zou haar eigen kansen vergroten, maar ze hoopt het straks toch tegen haar op te kunnen nemen. ‘Je zou toch bijna zeggen dat ze haar niet niet kunnen laten gaan. Ze heeft vier World Cups gewonnen, dus ik vind wel dat ze haar gewoon moeten laten gaan.’

Kok (21) won zelf in een leeg Thialf in Heerenveen met een tijd van 37,32. Dat was 0,21 sneller dan de Russische Angelina Golikova, de wereldkampioene op deze afstand van vorig jaar. Haar landgenote Darja Katsjanova pakte met een tijd van 37,58 het brons.

Coronabesmettingen

De voorbereiding van de Russen was bepaald niet optimaal, omdat ze vanwege coronabesmettingen in de ploeg in quarantaine moesten. Titelhoudster Olga Fatkoelina ontbrak daarom zelfs nog, de andere twee stonden zaterdag voor het eerst op het ijs. ‘Na vandaag begrijp ik dat dit seizoen niet makkelijk zal zijn’, zei Golikova na afloop over haar olympische kansen. ‘We gaan het stap voor stap bekijken.’

Voor Kok ziet het er juist allemaal een stuk zonniger uit. Ze had een moeizaam voorseizoen en kende een dramatische start van het olympische kwalificatietoernooi (OKT), waar ze als zesde eindigde op de 1000 meter en zich niet wist te plaatsen. Op de 500 meter lukte dat twee dagen later wel en door haar stijgende vorm heeft ze op die afstand bovendien weer zicht op een medaille in Beijing.

Kok was dit jaar nog niet sneller geweest dan Golikova. Ze versloeg zaterdag bovendien ook de sterke Poolse Andzelika Wojcik, die goed presteerde tijdens de World Cups. Zij was ook in Salt Lake City, de enige wereldbekerwedstrijd waar Kok wel goed reed, sneller dan de Friezin. Kok schaatste daar een nieuw Nederlands record (36,96). Het was de eerste keer dat een Nederlandse onder de 37 seconden reed.

Misslag Erin Jackson

Ondertussen is het onzeker of Erin Jackson, topfavoriet voor een olympische medaille, straks mee mag doen op de Spelen. De zwarte sprintster won dit seizoen vier van de acht 500 meters op de World Cups. Maar door een misslag eindigde ze op het Amerikaanse kwalificatietoernooi slechts als derde na Brittany Bowe en Kimi Goetz.

In Nederland kunnen schaatsers dan nog door de bond aangewezen worden, maar de Amerikaanse regels zijn minder flexibel. Toch zijn er nog wel sluiproutes voor Jackson, bijvoorbeeld als andere landen afzeggen. Het makkelijkst zou het zijn als Bowe of Goetz zich terugtrekt. Bowe, die zich ook plaatste voor de 1.000 meter, lijkt daarvoor open te staan. ‘Ik denk dat we waarschijnlijk wel een manier vinden om Jackson een startbewijs op de 500 meter te geven', zei ze.

‘Het zou geweldig zijn als ik als nummer één van de Verenigde Staten én van de wereld alsnog de kans krijg’, zei Jackson over de mogelijkheid. ‘Ik kan alleen maar afwachten en geef de hoop nog niet op.’

Kok hoopt met haar mee. ‘Ik vind het gewoon heel sneu’, zei ze. ‘ want je wilt het gewoon opnemen tegen de besten. Daar hoort zij gewoon bij. Als ik aan de start sta dan wil ik gewoon van de allerbesten winnen. Dat geeft je een voldaner gevoel, denk ik, als je daarvan wint.’

Antoinette De Jong en Ireen Wust tijdens de 1500 meter voor vrouwen. Beeld ANP