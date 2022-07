Femke Bol wint zilver op 400 meter horden bij WK atletiek: ‘Ik ben hier super trots op’

Femke Bol viert haar zilveren medaille op de 400 meter horden op het WK in het Amerikaanse Eugene. Beeld AFP

De 22-jarige Sydney McLaughlin liet er op Hayward Field geen twijfel over bestaan wie op dit moment de beste hordenloopster over 400 meter is. De Amerikaanse was razendsnel weg en achter haar vocht haar leeftijdsgenote Femke Bol met titelverdedigster Dalilah Muhammad om het zilver.

McLaughlin, die vorig jaar in Tokio de olympische titel greep, scherpte vorige maand op dezelfde baan in Eugene bij de nationale kampioenschappen het wereldrecord al aan tot 51,41. Dat was al snel, maar met een eindtijd van 50,68 in de WK-finale maakte ze duidelijk dat het nog heel veel rapper kon. Ze verdiende er een premie van 100.000 dollar mee.

Van tevoren hoopte Bol een tijd in de 51 seconden te kunnen halen. Haar persoonlijk record is 52,03. De Nederlandse slaagde niet in dat streven en klokte 52,27. Desondanks vierde ze haar tweede plaats uitbundig. Ze eindigde een treetje hoger dan op de Spelen en tegen de ontketende McLaughlin viel toch niets in te brengen. ‘Ik dacht dat ik een goede race had, maar toen zag ik hoe ver ik achter lag. Toen schrok ik een beetje, maar nadat ik haar eindtijd zag, dacht ik alleen maar: het is niet normaal. Ik ben super blij met zilver.’

In de laatste tientallen meters richtte Bol zich op de 32-jarige Muhammad, winnares van olympisch goud in 2016 en zilver vorig jaar. De Amerikaanse lag iets voor haar, maar Bol kwam haar dankzij haar goede eindsprint nog voorbij. Muhammad besloot met 53,13 en brons.

Op eigen continent ongenaakbaar

De 22-jarige Bol is in Nederland zo goed dat ze in training op Papendal regelmatig wedstrijdjes van 250 meter doet waarbij zij over de hekjes springt en collega’s zonder horden mogen lopen. Dan nog is ze vaak als eerste over de finish. Die overmacht toont ze in Europese wedstrijden ook vaak. Op haar eigen continent is Bol ongenaakbaar.

Haar grootste tegenstanders wonen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En die twee treft ze bijna nooit. Zowel McLaughlin als Muhammad neemt zelden deel aan internationale wedstrijden buiten de VS. Tegelijkertijd lopen beide Amerikaansen ook maar weinig tegen elkaar. De WK was de eerste keer sinds de Spelen van Tokio dat het trio elkaar weer trof.

Underdog

Bondscoach Lauren Meuwly hoopte dat Bol, als underdog, de twee misschien uit hun routine zou kunnen halen. Maar in ieder geval bij McLaughlin was daar geen sprake van. De Amerikaanse koesterde haar wereldrecord voor het thuispubliek. ‘Het is ongelooflijk’, zei ze voor ze god, haar coach en de rest van haar begeleidingsteam dankte.

Ongelooflijk vond Bol de tijd van McLaughlin ook. Vol bewondering stelde ze vast dat de Amerikaanse door de horden van 76 centimeter hoogte nauwelijks lijkt te worden afgeremd. Met haar wereldrecord was ze vrijdagavond op de gewone 400 meter, dus zonder die obstakels, zevende geworden. ‘Dat is echt ongekend.’

Vanaf stond het wereldrecord op 52,34 op naam van de Russische Joelia Petsjonkina. Muhammad was in 2019 de eerste om onder die tijd te duiken, al bleef ze met 52,16 nog op min of meer bekend terrein. Inmiddels is McLaughlin met een tijd die daar anderhalve seconde onder ligt in terra incognita aan beland. De nieuwste spikes spelen daar ongetwijfeld ook een rol in.

Ook al is Bol er ten opzichte van het podium op de Spelen op vooruit gegaan, het gat met haar leeftijdsgenoot is alleen maar gegroeid. Daar wil ze niet te veel mee bezig zijn. ‘Ik kan me daar op stuk kijken, maar als iemand 50,6 loopt, tsja. Ik heb soms nog moeite om dat voor elkaar te krijgen op de 400 meter vlak. Ik moet gewoon mijn eigen ding doen.’

De prestatie van McLaughlin is zo ontzagwekkend dat Bols bewondering even boven de wil om te winnen gaat. De Nederlandse is ook gewoon een liefhebber van haar sport. ‘Ja, je wil allemaal goud’, zegt ze. ‘Maar ik wil ook niet ontevreden zijn met zilver omdat iemand zo snel loopt. Dan haal ik mijn eigen prestatie omlaag. Ik ben hier super trots op.’

De Nederlandse, die op de WK nog in actie komt op de 4x400 meter, zal in de toekomst blijven proberen om McLaughlin uiteindelijk toch te verslaan. ‘Wie weet lukt het ooit, misschien niet’, zegt ze. ‘Ik train om zelf elke dag beter te worden en dat heeft me ineens bij de wereldtop gebracht en dat blijf ik gewoon doen.’

Femke Bol (rechts) met de ongenaakbare wereldkampioene Sydney McLaughlin. Beeld REUTERS