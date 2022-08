Femke Bol wint voor de tweede keer goud op EK atletiek: ‘Het was ik tegen de hordes’

Asher-Smit onttroond, Klaver 5de

Dina Asher-Smith was de grote favoriet voor de 200 meter. Maar de titelverdedigster moest in de finale op vrijdagavond de Zwitserse Mujinga Kambundji, die22,32 klokte, voor zich dulden. De Britse bleef steken op 22,43. Derde werd de Deense Ida Karstoft in 22,72.

Op de 100 meter kon Asher-Smith eerder deze week haar titel ook al niet prolongeren. Toen kampte ze met kramp in haar kuiten. Dat kwam, vertelde de wereldkampioene 200 meter van 2019 later, omdat ze ongesteld was. De impact daarvan is volgens haar een onterecht onderbelicht onderwerp in de sport. ‘Als het een mannending was, dan waren er al een miljoen manieren bedacht om er iets tegen te doen.’

Lieke Klaver was de enige Nederlandse in de 200-meterfinale, maar ze kwam niet in de buurt van de medailles. In 22,88 kwam ze over de streep. In de ochtend had zij, anders dan Bol, nog de Nederlandse 4x400-meterploeg naar de finale geholpen.