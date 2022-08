Femke Bol verovert Europese titel op 400 meter in recordtijd van 49,44

Femke Bol gaat als eerste over de finish: ze is Europees kampioen op de 400 meter. Beeld AFP

In trainingen doet Femke Bol soms wedstrijdjes over 250 meter waarbij zij over hordes springt terwijl haar collega’s zonder hekjes over de baan mogen gaan. Vaak wint ze dan alsnog. Woensdagavond stonden er bij de 400 meter op de EK in München ook voor Bol geen hordes op het tartan en won ze eveneens. Nog niet eerder slaagde een Nederlandse atleet daarin.

Vaak laten de schema’s op grote toernooien het niet toe dat de 400 meter horden gecombineerd kunnen worden met de ‘400 meter vlak’. Bij deze EK kan de 22-jarige Bol dat wel, onder meer omdat ze de series op beide nummers mag overslaan en is voorgeselecteerd voor de halve finales.

Soeverein

De halve finale van de 400 meter op dinsdag kwam ze eenvoudig door en in de eindstrijd van woensdag bleek ze eveneens soeverein, in 49,44. ‘Ik dacht: het is alles of niets nu. Als ik die dubbel wil moet volle bak gaan lopen vandaag.’

Haar tijd betekende een flinke verbetering van het nationale record dat ze elf dagen geleden op 49,75 zette bij de Diamond League in Chorzow. ‘Het is niet normaal. En dan deze tijd erbij’, zegt Bol na afloop met de Nederlandse vlag om haar schouders gewikkeld. ‘Ik ben super blij.’

Achter Bol snelde de Poolse Natalia Kaczmarek naar het zilver in 49,94. Brons was er voor haar landgenote Anna Kielbasinska (50,29).

Bol vond het best spannend om de 400 meter te lopen, maar wist haar onrust lang uit te stellen. De finale stond om tien uur 's avonds op het programma en tot een uur of vier lukte het haar om haar gedachten te verzetten. ‘Als ik al vanaf de ochtend met zenuwen zit dan ga ik daar niet harder van lopen.’ Ze sliep uit, keek een serie, deed nog een dutje. En eenmaal op de baan voelde ze zich geweldig.

Van tevoren hoopte ook Lieke Klaver, die op de WK in Eugene verrassend vierde werd en tijdens hetzelfde toernooi het Nederlands record op 50,19 zette, op een podiumplaats. Daar slaagde ze niet in. Ze eindigde als zesde in 50,56, ondanks een uitstekende start. Op de laatste honderd meter kwamen haar concurrentes haar voorbij.

Desondanks kon Klaver, die komend weekend 24 wordt, niet ontevreden zijn met haar optreden. ‘Hij ging niet zo goed als de vier keer hiervoor, maar wel beter dan alle 56 keer daarvoor.’ In het verleden was de tweede helft van haar 400 meter een stuk zwakker.

‘Het was een prima race, maar de meiden zijn heel snel. Ik ben ook snel, maar iets minder', zegt ze droog. ‘En als zij niet pieken op de WK, dan doe ik dat wel.’

Dat besef dat ze haar klasse dit jaar al in Eugene had laten zien daalde snel na de race in. Terwijl ze zat uit te putten bedacht ze zich dat ze drie opties had. ‘Of ik kan heel erg boos worden of ik kan heel erg hard huilen of denken: het is wat het is.’ Ze koos de laatste optie.

Klaver heeft, net als Bol, nog andere afstanden op het programma. Behalve de 4x400 meter estafette ook de 200 meter. ‘En daar heb ik de hele week al heel veel zin in.’