Femke Bol overtreft zichzelf – maar blijft ver weg van goud

Gesprekje tussen Femke Bol en gouden medaillewinnares Sydney McLaughlin na de finale van de 400 meter horden. Beeld AP

Het verschil tussen Sydney McLaughlin en Femke Bol in de finale van de WK op de 400 meter horden bedroeg 1,59 seconden. Nog nooit was het verschil tussen de wereldtitel en zilver op die discipline zo groot.

Het was niet zo dat Bol vrijdagavond een matige tijd liep, integendeel. Haar tijd van 52,27 zou vóór 2019 een wereldrecord zijn geweest. Slechts twaalf keer werd er sneller gelopen. Maar op McLaughlin staat geen maat. De Amerikaanse scherpte haar eigen wereldrecord van 51,41 aan tot 50,68. ‘Alle glorie aan God’, herhaalde de 22-jarige winnares meermaals. Later bekende ze dat ze stiekem op meer had gehoopt. ‘We dachten nog wat harder te kunnen.’

Nog harder? Nu al had McLaughlin meer dan tien meter voorsprong op Bol bij het overschrijden van de finish. Dat gat lijkt ook de komende jaren onoverbrugbaar. De Nederlandse en Amerikaanse zijn immers even oud, hun loopbanen zullen nog lang gelijk opgaan.

Voor Bol is het geen deprimerende gedachte dat de Amerikaanse sneller denkt te kunnen. Zij kan als liefhebber van haar sport genieten van records, ook als zij niet degene is die ze loopt. De 22-jarige hordenloopster is een rasoptimist. Niet voor niets is haar stopwoordje tijdens interviews ‘super’.

Super

Toegegeven: veel is super in Bols bestaan. Ze is de op twee na snelste hordenloopster over 400 meter aller tijden en kent in Europa haar gelijke niet. Wedstrijden op haar eigen continent zijn een eitje, want McLaughlin komt er zelden. Ook Delilah Muhammad, die in 53,13 brons veroverde in Eugene, blijft veelal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

In Nederland is Bol helemaal een klasse apart en doet ze soms trainingswedstrijdjes over 250 meter tegen collega’s waarbij zij wel hordes te overwinnen heeft en de anderen niet. Dan nog wint ze. Alleen van McLaughlin krijgt zij steevast een lesje. De Amerikaanse is zo snel dat ze met haar wereldrecordtijd over de volle ronde met tien hindernissen van 76 centimeter een halfuurtje eerder zevende zou zijn geworden in de finale van de gewone 400 meter.

McLaughlin, die in haar jonge jaren alle wereldrecords in de jeugdcategorieën aan flarden liep, was bij de vorige WK al goed. Ze behaalde in Doha in 2019 zilver achter Muhammad, die dat jaar als eerste het dertien jaar oude wereldrecord van de Russische Joelia Petsjonkina verbrak. De echte doorbraak van McLaughlin kwam nadat ze in 2020 overstapte naar trainer Bob Kersee.

Kersee is een man met veel ervaring. Hij coachte zijn eigen vrouw Jackie Joyner en begeleidde ook Allyson Fenix, de meest gedecoreerde Amerikaanse atleet, en sprintlegende Florence Griffith-Joyner, wier wereldrecord op de 100 meter van 10,49 uit 1988 nog altijd staat. Voor zijn nieuwste pupil had Kersee een duidelijke boodschap. Ze moest gaan lopen ‘als een man’. Hij bedoelde daar niets onaardigs mee, maar wilde dat de hordenloopster minder passen zou maken tussen de horden.

Op de 400 meter horden nemen de meeste vrouwen 15 passen tussen de hekjes terwijl de mannen op hetzelfde onderdeel er 14 zetten. Dat moest McLaughlin ook gaan doen, vanuit de in wezen simpele gedachte: grote passen, snel thuis.

Veertien stappen

Maar zo eenvoudig is dat niet, al was het maar omdat een atleet bij een even aantal stappen steeds van afzetbeen moet wisselen. En het is zwaar. Het is als bijschakelen op de fiets: je kunt dan sneller, maar alleen als je de trappers even rap rond kunnen krijgen. Kersee vergeleek het zelf eens met het veranderen van hand bij het schrijven. De kans dat het een hordenloopster lukt, schatte hij op 10 procent: maar McLaughlin kreeg het voor elkaar. Ze zet tussen de eerste vier horden 14 passen en schakelt daarna over naar 15. Op die manier snelde ze vorig jaar naar olympisch goud.

Bol houdt vooralsnog vast aan het geijkte patroon van 15 stappen tussen alle horden. Volgens haar coach Laurent Meuwly past dat het best bij zijn pupil. ‘Ze loopt van zichzelf op een hoge frequentie. Zelfs al is ze lang, een lange en langzame pas is voor haar niet erg natuurlijk.’ En er is nog een voordeel: wie telkens met links over de horde gaat kan net iets dichter tegen de binnenbocht lopen en maakt minder meters.

Bol blijft goud nastreven

Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om in McLaughlins voetsporen te treden en naar 14 stappen te gaan, denkt de Zwitserse Meuwly. Maar nu nog niet. ‘Misschien zijn er andere dingen waar we eerst aan kunnen werken om sneller te rennen dan zo’n ingrijpende verandering, want dat gaat tijd kosten.’

Bovendien blijft het de vraag of het geheim van McLaughlin werkelijk in die 17 centimeter per stap zit die zij tussen de eerste hordes verder komt. Op Hayward Field verloor Bol minder tijd over de eerste halve ronde (0,72 seconde) dan over de tweede helft (0,87) waarin zij en de Amerikaanse hetzelfde ritme hadden.

Na haar race vertelde McLaughlin dat ze overweegt om ook op andere onderdelen uit te komen, in de eerste plaats de 400 meter. Op belangrijke toernooien zijn de 400 meter met en zonder horden vaak moeilijk te combineren. Als de Amerikaanse niet voor de horden kiest, dan biedt dat perspectief voor Bol. Hoe dan ook legt de Nederlandse zich niet neer bij een toekomst in de schaduw van McLaughlin. Ze zal goud blijven nastreven. ‘Misschien lukt het, misschien niet’, zegt ze met haar vertrouwde vrolijke oogopslag. ‘Er kan altijd iets gebeuren. Het blijft horden.’