Femke Bol loopt op 400 meter nationaal record van internationale allure

Femke Bol in actie bij een internationale indoorwedstrijd in Boston, Amerika. Beeld Getty Images

Dat Bol in vorm was, liet ze vorige week zien met een wereldrecord van 1.05,63 op de 500 meter in Boston. Echt veel waarde had dat niet, dat is een afstand die zelden wordt gelopen.

Haar tijd op de 400 meter is daarentegen van internationale allure. Slechts drie vrouwen waren ooit sneller: wereldrecordhoudster Jarmila Kratochvilova (49,59) uit Tsjechië, haar landgenote Tatana Kocembova (49,68) en de Russin Natalja Nazarova (49,76). Wel dat drietal liep op ander schoeisel dan Bol nu. De Nederlandse profiteert van de nieuwste met koolstofplaat en schuimrubber versterkte schoenzolen.

Bol is in de eerste plaats een specialist op de 400 meter horden, de gewone 400 meter komt daarna. Maar in de winter heeft ze weinig keus. Op de indoorbanen met hun schuin aflopende kombochten bestaat de 400 meter horden niet.

McLaughlin uitdadgen

Toch is haar progressie op de 200 en 400 meter niet los te zien van haar lievelingsonderdeel. Het komt voort uit de training die ze specifiek voor de 400 meter horden doet. Ze probeert deze winter om grotere passen te zetten om Sydney McLaughlin achterna te gaan.

De Amerikaanse is regerend olympisch kampioen en wereldkampioen en dankt haar dominantie aan de grote stappen die ze zet. Tussen de eerste vier hordes zet ze veertien passen en tussen de resterende hekken de bij de vrouwen gangbare vijftien.

Tijdens de WK in juli, waar Bol door McLaughlin werd verslagen, twijfelde bondscoach Laurent Meuwly of het voor zijn pupil verstandig zou zijn om grotere stappen te nemen. ‘Ze loopt van zichzelf op een hoge frequentie. Zelfs al is ze lang, een lange en langzame pas is voor haar niet erg natuurlijk’, zei hij toen.

Spelen Parijs in 2024

Ze zijn er op teruggekomen. ‘We kwamen tot de conclusie dat als ik harder wil lopen en dichter bij de wereldrecordhoudster wil komen de verandering naar 14 passen misschien wel het ding kan zijn’, zei Bol eerder deze winter bij de NOS.

Of het gaat lukken is de vraag, wel duidelijk is dat Bol er sneller van geworden is op de loopnummers zonder horden. En dus komt weer die vraag op: welke discipline biedt Bol de grootste kans op olympisch succes? In Parijs is het in theorie mogelijk om de 400 meter en de 400 meter horden te combineren, al zou dat samen met de 4x400 meter estafette tot een loodzwaar programma leiden. Het lijkt logisch dat ze één van de twee individuele nummers zal laten vallen.

Hetzelfde luxeprobleem heeft McLaughlin. Zij zal hoogstwaarschijnlijk voor de 400 meter horden kiezen. Mogelijk ontstaat er dan ruimte voor Bol op de 400 meter. Zo wil de Nederlandse niet denken, vertelde ze in augustus na de EK al. Zij wil de strijd met McLaughlin niet vermijden, maar juist aangaan. ‘Misschien ga ik eeuwige tweede zijn, maar ik stond dan wel tegen de beste.’