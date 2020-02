Femke Bol liep vroeger nog onzeker over de baan, nu is ze de te kloppen vrouw

Femke Bol verliest nipt van Lieke Klaver (links). Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Femke Bol had nog geen manager, woonde niet op Papendal en behoorde nog niet tot de wereldtop. Een jaar geleden was alles anders in het leven van de jonge atlete. En hoor hoe ze nu wordt aangekondigd op de NK indooratletiek in Apeldoorn voor de start van de 400 meter. ‘Femke Bol, de grote favoriete’, schalt het door de speakers. ‘Vandaag wordt ze 20. In baan drie.’

Na een jaar waarin alles lukte, gaat het op haar verjaardag ineens mis. Bol vindt haar laatste versnelling niet en verliest haar titel aan goede vriendin Lieke Klaver, die in een persoonlijk record van 52,45 Nederlands kampioen op de 400 meter wordt. Bol wordt tweede in 52,78. Eveline Saalberg wint brons in 53,65.

De lach is even weg bij Bol als ze de baan verlaat. Maar ze relativeert snel. Haar dromen zijn groter dan de nationale titel. ‘Ik had hier willen winnen en ik denk dat het had gekund. Maar dit hoort er ook bij. Het ging gewoon ietsje minder.’

Hordelopen

Bol brak vorig jaar internationaal door. Ze won onverwacht de nationale titel op de 400 meter en kwam er daarna achter dat ze ook heel goed in hordelopen is. In haar derde 400 meter horden uit haar carrière liep ze naar de WK limiet.

De geboren Amersfoortse bleef verrassen. Op de WK in Doha haalde ze de halve finale op de 400 meter horden en de finale in de estafette van de 4x400 meter. Daarmee plaatste ze zich meteen voor de Olympische Spelen in Tokio, terwijl ze op de Spelen van 2024 had gemikt.

Nu heeft Bol een manager en woont ze fulltime op Papendal. In november verliet ze het ouderlijk huis en pakte ze haar dozen uit in een kamer in de atletenflat bij het nationaal sportcomplex. ‘Het bevalt heel goed. Je kunt elkaar een beetje leren koken, vertelt Bol met een grijns.

Na haar doorbraak kwamen de atletenmanagers op haar pad. ‘Sommige managers probeerden Femke via Instagram te benaderen. Dat vond ik niet zo netjes’, vertelt coach Bram Peters. Hij begeleidde haar als junior en is als assistent van bondscoach Laurent Meuwly nog betrokken bij haar trainingen. Uiteindelijk koos Bol voor Caroline Feith, atletenmanager die onder meer de Nederlandse sprinter Churandy Martina onder haar hoede heeft. ‘Caroline was de enige die mij eerst belde. We hadden er een goed gevoel bij’, zegt Peters.

Feith onderhoudt nu het contact met de sponsor en zorgt voor zaken als inschrijvingen op toernooien. Bol wordt al twee jaar door New Balance gesponsord en heeft door haar goede prestaties een A-status met bijbehorend topsportinkomen van NOC-NSF.

Fanatiek

Haar ouders zijn blij dat het zo goed gaat. Soms vroegen moeder Annemarie en vader Joost zich af of topsport wel zo leuk is. ‘We vroegen wel eens aan haar: ‘Wil je niet uitgaan?’, zegt Annemarie Bol. ‘Ze heeft dat nooit interessant gevonden. Ze is altijd al heel fanatiek geweest. Of het nou over muziek of sport ging. Als ze iets op de dwarsfluit kon, wilde ze het ook op de piccolo kunnen. Ze heeft veel discipline. Als ze om tien uur moet slapen, gaat ze om tien uur slapen en niet om vijf over tien.’

Alleen vwo was niet goed genoeg, Bol wilde tweetalig vwo doen. Ze probeert naast haar sport nog wat vakken voor haar opleiding communicatiewetenschappen te halen. Haar ouders vinden het allemaal goed, als Bol er plezier uit blijft halen. ‘Je weet nooit waar het eindigt. Eerst hoop je dat ze clubkampioen wordt. Daarna hoop je dat ze regionaal wat kan betekenen, en daarna misschien nationaal. Elke stap vind je leuk. Maar de echte wereldtop was toen nog heel ver.’

Het fysieke talent had ze altijd al. Bol kreeg haar lengte (1,84) van haar boomlange vader. Lengte maakt de sprint over hekjes van 76 centimeter eenvoudiger. Bol hoopt dat ze ooit zo snel wordt als Dalilah Muhammad. De Amerikaanse hordeloopster zette op de WK atletiek in Doha in oktober het wereldrecord op de 400 horden op 52,16 seconden. Bol zit daar met haar persoonlijke record van 55,32 nog ver vandaan. Bol: ‘Dalilah heeft een prachtige techniek. Ze gaat heel strak over de hordes. Niet zo houterig als ik.’

De grootste verandering vond plaats in het hoofd van Bol. Liep ze vroeger nog onzeker over de baan, nu is ze de te kloppen vrouw en gedraagt ze zich daar ook naar. Coach Peters zag een onzeker meisje veranderen in een zelfverzekerde vrouw. ‘Ze is echt Femke Bol nu. Een volwassen vrouw die heel de wereld aan kan. Ze weet goed wat ze wil en hoe ze dat wil doen.’

