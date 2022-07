Femke Bol glijdt soepel naar finale, Lieke Klaver vestigt nieuw Nederlands record

Een opgetogen Lieke Klaver. Beeld ANP

Direct na de finish van de halve finale van de 400 meter hief Lieke Klaver haar armen in ongeloof. ‘Omdat ik de tweede plaats had en het laatste stuk zo goed kon doorbijten. Vraag mij niet hoe.’

Haar snel gestarte en sterk afgesloten race leidde tot 50,18. Ze scherpte haar eigen nationale record, dat ze afgelopen zondag op 50,25 zette, aan. Ze plaatste zich zo als eerste Nederlandse ooit voor de WK-finale op de 400 meter. ‘Vet’, concludeerde ze. ‘Ik doe bij de grote mensen mee.’

Dat ze niet zoals vroeger instort aan het eind heeft weinig te maken met de trainingen die ze gedaan heeft. Die waren niet anders dan voorheen. Wel heeft ze meer geloof in eigen kunnen waardoor ze meer ontspanning vindt en efficiënter loopt.

In de finale van vrijdag weer ze zichzelf weer tot nieuwe hoogtes stuwen, zegt ze. Met weer een nieuw nationaal record? ‘Ja, maar dat noemen we tegenwoordig een pr’, grapt ze.

Sifan Hassan koos er dit jaar voor om, na de zware olympische campagne die in Tokio dubbel goud en brons opleverde, gas terug te nemen. Desalniettemin plaatste ze zich bij de halve finale op de 5.000 meter eenvoudig voor de finale. Ze heeft dus nog zicht op titelprolongatie op zaterdagavond (zondagmorgen in Nederland).

Net als eerder bij de 10.000 meter, waar ze net naast de medailles greep, bleef Hassan lang achterin hangen tijdens haar halve finale. Telkens als het dreigde te breken schoof ze op, meestal aan de binnenkant van de baan door gaatjes die er nauwelijks leken te zijn. Hoe? ‘Ik ben klein’, lachte ze na afloop.

Zonder echt een eindsprint in te zetten en met een plekje in de top-5 voor ogen schoof ze in de slotmeters naar de derde tijd: 14.52,54. ‘Ik had nog veel over’, stelde ze vast. ‘Ik ben blij.’

Soepele Femke Bol

Het soepelst was de wijze waarop Femke Bol door haar halve finale gleed. De 22-jarige hordenloopster keek bij de laatste horde opzij, zag de concurrentie opstomen, zette even aan en liep op de laatste meters gewoon weer uit. Haar eindtijd: 52,84.

Dat ze op het einde nog kon versnellen was een prettige vaststelling. ‘Dat was fijn voor het zelfvertrouwen’, zei ze. ‘Ik was er zelf een klein beetje verbaasd over dat het lukte.’

Of ze mee kan dingen naar het goud is afwachten. De laatste keer dat ze haar belangrijkste concurrenten, Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad, trof was op de Spelen. Toen eindigden beide Amerikanen voor haar. In de halve finale was Muhammad met 53,28 langzamer maar McLaughlin ruim sneller: 52,17. Bol is desondanks strijdbaar. ‘Ik ben klaar voor over twee dagen.’

Voor Tony van Diepen verliep zijn heat op de 800 meter naar tevredenheid. De Nederlander kwalificeerde zich met 1.46,59 voor de halve finale die donderdag op het programma staat. ‘Achteraf bezien ging het wel gemakkelijk, maar in de race voelde het moeilijk’, zei hij na afloop. ‘Maar ja, of je nu 1.44 of 1.46 loopt, het voelt altijd kut.’

Maureen Koster haalde met 15.18,17 op de 5.000 meter de finale niet. Leemarvin Bonevacia redde het op de 400 meter met 45,50 evenmin. De enige Nederlandse atleet die een finale te betwisten had, was Jorinde van Klinken. Zij werd bij het discuswerpen vierde.