Femke Bol en Lieke Klaver rekenen af met fysieke en mentale malheur. ‘Ik ben niet goed in rusten’

Lieke Klaver en Femke Bol samen in de baan op de 400 meter tijdens het EK indoor in Istanbul. Beeld Getty Images

In het huis van Lieke Klaver (24) staat een bank. De atlete keek er weleens naar, liep erlangs, maar echt erop zitten deed ze vrijwel nooit. Tegenwoordig is de bank een verplicht onderdeel in haar dagritme. ‘Overspannen’, noemde haar psycholoog de staat waarin ze rond maart verkeerde. ‘Overprikkeld’, noemt Klaver het zelf liever. Dat klinkt minder heftig. En met die term begrijpen leeftijdsgenoten waarschijnlijk makkelijker wat ze bedoelt. Ze weet zeker dat ze niet de enige is die bekend is met het begrip.

Klaar met Klaver

Begin maart bereikte ze haar beste individuele prestatie ooit. Achter Bol (23) bemachtigde ze het zilver op de 400 meter op het EK indoor. Met het estafetteteam wonnen Bol en Klaver ook de titel op de 4x400 meter. En toen was het klaar met Klaver. Het EK ziet ze als een druppel die de emmer deed overlopen. Aan tafel na afloop van het toernooi ging iedereen naar het afsluitende feest, Klaver, doorgaans altijd in voor een feestje, bleef thuis. Zij dacht ondertussen: ik wil eigenlijk alleen maar huilen. Na een week rust brak ze een week later tijdens de training weer.

Nu zegt ze: eigenlijk was het een perfecte timing, zo in de overgang van het indoorseizoen naar outdoor. Hierdoor kon ze het een aantal weken iets rustiger aan doen. Was er tijd om veel te praten en langzaam weer te herstellen. Maar eerst moest ze door huilbuien, had ze moeite met het horen van geluiden en concentratie- en geheugenproblemen. De conclusie: ‘Ik ben niet heel goed in rusten. Dat heb ik eigenlijk nooit echt geleerd. Na het WK van afgelopen zomer ben ik eigenlijk alleen maar doorgegaan.’

‘Interessant proces’

Tegenwoordig zit ze dus op de bank. Heeft ze energie over. Het gaat weer beter, stelt ze. ‘Maar het is wel een interessant proces. Ik ben benieuwd naar hoe ik vanavond op de bank zit. Of dit te veel prikkels zijn? Geen idee.’ Ze zit deze dinsdagmiddag aan een tafel in een klein zaaltje nabij Papendal, haar trainingsgrond. Naast haar ploeggenote Bol, die samen met haar vooruitblikt op de FBK-games. Ze zullen in Hengelo niet tegen elkaar lopen. Bol komt uit op de 400 meter, Klaver kiest voor de 200 meter. Beiden lopen twee dagen eerder in Florence op de Diamond League.

Bol kampte nooit met overprikkeldheid, zegt ze. Lachend: ‘Ik kan heel goed op de bank liggen.’ Daarna: ‘Ik heb dat ook wel moeten leren, want ik kan veel stress hebben.’ Maar een van de boegbeelden van de Nederlandse atletiek kreeg vier weken geleden wel ‘iets kleins’ aan haar hamstring. Dat maakte dat ze een aantal weken gas terug moest nemen. ‘Maar nu niet meer. Dus morgen weer volle bak trainen. Leuk dat het weer kan.’