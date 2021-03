Femke Bol duldt niemand in haar buurt en snelt naar Europees goud op 400 meter indoor

Femke Bol snelt in 50,63, een Nederlands record, naar de Europese indoortitel op de 400 meter. Beeld ANP

Ze knabbelde en passant met haar 50,63 nog maar eens een honderdste af van haar twee weken geleden in Apeldoorn gelopen Nederlandse record. Het is al de vijfde aanscherping in ruim een maand. Ze wist met die prestaties alle ogen op haar gericht, in Europa kwam de afgelopen maanden niemand bij die tijden in de buurt. Het is niet eens haar favoriete onderdeel, ze houdt meer van de 400 meter horden.

De ontspanning bleek schijn. Voor de camera van de NOS bekende Bol na de race dat de zenuwen voor de finale ‘het toch wel een beetje overnamen’, zozeer zelfs dat ze er even geen zin meer in had. Ze kon zich tijdig vermannen. ‘Ik wist zo goed wat ik doen moest. Ik heb deze race duizenden keren in mijn hoofd gelopen.’

De race verliep volgens een vertrouwd patroon. Het was haar vriendin, trainingspartner en deze avond ook concurrent Lieke Klaver (22) die gelijk na de start de kop nam. Zij is ook actief op de 200 meter en kiest altijd een furieus begin en hoopt dan stand te kunnen houden. Maar na de eerste volle ronde kwam Bol langszij en nam snel afstand. ‘Het was het ideale scenario. Ik wilde na 300 meter op kop liggen.’ Haar sterkste punt is de eindfase. Als geen ander slaagt ze erin de verzuring in de benen te negeren. Ze heeft er trucjes voor, zoals zich concentreren op haar houding of zich inbeelden dat achter haar een tegenstander naderbij komt.

Femke Bol op weg naar de Europese indoortitel. In het oranje daarachter heeft Lieke Klaver moeite met de laatste meters. Beeld ANP

Dat gebeurt de laatste tijd maar weinig en zaterdagavond in Polen was dat evenmin het geval. Justyna Swiety uit Polen moest acht tienden toegeven, de Britse Jodie Williams ruim een seconde. Niet voorzien was dat Klaver haar snelle start wel moest bekopen. Waar ze in vorige races geregeld niemand duldde tussen haar en haar vriendin, stortte ze in het laatste rechte stuk in. Ze eindigde als vijfde, met 52,03.

Bol nam de felicitaties van enkele tegenstanders kalm in ontvangst, maar begaf zich vervolgens snel naar de op de vloer ineen gezegen Klaver voor een innige omhelzing. De respectvolle klap op de schouder die de Enkhuizense na het einde van de omstrengeling aan de winnaar uitdeelde was veelzeggend: tegen haar is dus helemaal niks tegen te beginnen.

Zilver en brons bij de mannen

Een Nederlandse overmacht bij de mannen in de finale van de 400 meter betaalde zich niet uit in goud. De Spanjaard Oscar Husillos bleef de op hem jagende Tony van Diepen (zilver) en Liemarvin Bonevacia (brons) net voor, terwijl Jochem Dobber niet echt in de buurt van de medailles kwam - de drie vormden de helft van het deelnemersveld.

Bonevacia was licht favoriet, hij liep vorige maand op de NK in Apeldoorn 45,99, een Nederlands record, tevens de snelste Europese seizoenstijd. Hij leek wat traag te starten, terwijl Husillos meteen alles of niets leek te spelen. Het duurde even voordat Bonevacia zich uit het gedrang achter de Spanjaard kon losmaken. Vlak voor de finish sloot hij aan, maar op dat moment kwam Van Diepen hem nog net voorbij - die ook ambities koestert voor de 800 meter en met een net wat grotere inhoud kan vertrouwen op een sterk eindschot.

Bonevacia kwam uit op 46,30, Van Diepen klokte af op 46,25. Voor de 24-jarige atleet uit Heerhugowaard was het een treetje hoger op het ereschavot, nadat hij in 2019 in Glasgow naar het brons was gerend. De 31-jarige Curaçaoënaar evenaarde met zijn derde plek in Polen zijn beste indoorresultaat uit 2017, toen in Belgrado.