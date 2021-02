Femke Bol blijft zichzelf maar verbeteren op de 400 meter

Femke Bol. Beeld ANP

Het was voor de vierde keer in vier achtereenvolgende wedstrijden dat ze zichzelf passeerde. Sinds eind januari heeft ze ruim drie tienden van haar Nederlandse record afgeschuurd. Bol is met deze tijd dit jaar de snelste Europese atlete en de mondiale nummer drie.

Ze wil liever niet dat ze eraan gewend raakt dat het alsmaar sneller gaat. ‘Maar ik ben fit en in vorm, het is een superseizoen tot nu toe.’ Ze heeft voor zichzelf geen na te streven tijd in het hoofd. Ze hoopt vooral op goud, op de EK Indoor, van 5 tot en met 7 maart, ook in Torun. ‘De medaille is belangrijker dan de tijd.’

De verbetering in Apeldoorn had ze niet verwacht. ‘Ik was een beetje moe na Torun.’ Tijdens de race kon ze zich optrekken aan de voor haar lopende Lieke Klaver, die zoals altijd razendsnel van start ging. Toen Bol haar vriendin voorbij ging, kon die zich weer aan haar vastklampen. Klaver eindigde in 51,21, een persoonlijk record en onder de limiet voor de Olympische Spelen.

Bol is de blikvanger in de Nederlandse delegatie op de EK indoor, maar op de NK indoor schaarde zich op de 400 meter voor mannen nog een andere atleet zich onder de medaillekandidaten in Polen. Liemarvin Bonevacia, afkomstig uit Curaçao, is de eerste Nederlandse atleet die op de 400 meter met 45,99 de horde van de 46 seconden nam. De prestatie is markant: de afgelopen jaren kampte hij met blessures en motivatieproblemen. Hij is nu de snelste Europeaan van de afgelopen maanden.

Het is voor Polen dringen op de 800 meter voor mannen, waar liefst acht atleten de EK-limiet hebben gelopen. Er mogen er drie naar Torun. Thijmen Kupers, zondag achter Djoao Lobles tweede, schrijft de sterkte in de breedte deels toe aan het lopen op moderne spikes, met in de zool een dikkere schuimlaag en een plaat van carbon.

‘Ik merk dat ik er voordeel uithaal en er zijn er meer die dat hebben. Wat het verschil precies is, weet ik niet. Daar zou je onderzoek naar moeten doen.’ Hij wees ook op een andere oorzaak. ‘Het niveau is gewoon verschrikkelijk hoog. Het zijn allemaal mensen die we al eerder zagen aankomen. Het komt nu allemaal bij elkaar.’ Een aantal 800-lopers haalde de limiet op de traditionele schoenen.

Of de aangepaste spikes ook effect hebben op andere afstanden, kan hij niet zeggen. ‘Sprinters lopen altijd al op hele stijve schoenen. Op de 1.500 meter zie je minder agressieve exemplaren.’ Op de 400 stelt hij vast dat de schoenenkeuze meer uiteenloopt dan op de 800.

Femke Bol loopt ook op schoenen waarin carbon is verwerkt. ‘Het is innovatie. Misschien dat ze iets helpen, maar ik denk niet dat ze enorme verschillen maken. Uiteindelijk moet je fit zijn en hard hebben getraind.’