Femke Bol bekroont droomseizoen met overtuigende zege in Zürich

Femke Bol wint de 400 meter horden in Zürich. Beeld AFP

Ongeslagen was Femke Bol op de 400 meter horden in de Diamond League en ongeslagen bleef ze. In Zürich zette de pas 21-jarige hordeloopster met het winnen van de finale van de belangrijkste internationale wedstrijdreeks een uitroepteken achter haar uitzonderlijke atletiekjaar.

Bol, die zesmaal de beste was in de Diamond League en olympisch brons won, beleeft een droomseizoen, constateerde ze eerder deze week al bij de NOS. Eenmaal onder de olympische stolp vandaan kon ze daar pas echt van genieten. In Zwitserland voelde ze geen druk meer en mocht ze er tot haar vreugde optreden voor goedgevulde tribunes.

Geen moment kwam ze in het Letzigrund-stadion in de problemen. De Amerikaanse Shamier Little drong bij de laatste horde nog aan, maar onverstoorbaar liep Bol daarna weer uit om in 52,80 te finishen met meer dan een halve seconde voor Little (53,35).

Geen Amerikanen

Een voordeel voor Bol was het ontbreken van de twee Amerikanen die haar in Tokio voor bleven: Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad.

In de Diamond League-finale is alleen de top van de Diamond League-ranglijst welkom. Zelfs als olympisch kampioen McLaughlin in Zürich had willen lopen, dan had dat niet gekund, want zij ontbrak bij alle voorgaande wedstrijden en had geen punten. Muhammad, eind augustus zonder tegenstand van Bol winnares in eigen land in Eugene, was uit eigen verkiezing niet naar Europa gekomen.

Eenmaal in de finale doet de ranglijst er niet meer toe. De beste in de slotwedstrijd is Diamond League-winnaar en Bol is pas de derde Nederlandse die er, sinds de oprichting van de prestigieuze wedstrijdreeks in 2010, in is geslaagd.

Sifan Hassan was in 2015 op de 1.500 meter de eerste. Een jaar later lukte het Dafne Schippers op de 200 meter. In 2019 sloeg Hassan zelfs twee keer toe, op de 1.500 meter en de 5.000 meter.

Sifan Hassan Beeld Corbis via Getty Images

Zo succesvol was Hassan ditmaal niet. Ze vertelde vooraf dat alles na de Spelen, waar ze goud op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter pakte, niet meer zo van belang was. Na Tokio ging ze in de ruststand.

Moe en niet gefocust

Evengoed liep ze vorige week naar de overwinning op de Engelse mijl bij de Diamond League in Brussel. Dat ze er twee seconden tekort kwam om haar eigen wereldrecord te verbreken, was volgens haar niet zonder reden. Ze was moe en ongefocust. ‘Omdat ik in Tokio zo tot mijn limiet ben gegaan.’

Donderdagavond oogde ze fris tot ze een halve ronde voor het einde trachtte de wedstrijd naar zich toe te trekken. In de laatste bocht probeerde ze olympisch kampioene Faith Kipyegon te passeren. Ze worstelde zich naast de Keniaanse, maar vijftien meter voor de finish capituleerde Hassan. Kipyegon klokte 3.58,33, Hassan 3.58,55. Het overvolle olympische programma werkte nog door in haar lijf.

Cashen

Hassan mocht moe zijn en Bol al reikhalzend uitkijken naar een strandvakantie, toch was het niet verwonderlijk dat ze de reis naar Zürich hadden gemaakt. Sowieso staat elke Diamond League-zege staat mooi op het palmares en er valt altijd flink wat te verdienen. Normaal gesproken is er 10.000 dollar prijzengeld voor de eerste plaats. Bij de finale mag het een onsje meer zijn. Behalve de trofee, een grote glazen nepdiamant op een fonkelend onderstel, krijgt de winnaar een bedrag van 30.000 dollar. Dat is evenveel als een zilveren WK-medaille oplevert.

En Bol maakt kans op een nog dikkere portemonnee. Dit seizoen zijn er voor het eerst ook premies voor de meest consistente atleten. In het sprinten, hordelopen, lange afstanden, springen en werpen mogen vijf mannen en vijf vrouwen zich verheugen op een bonus van 20.000 dollar. Niemand won dit jaar zo vaak een Diamond League-wedstrijd als Bol. Die prijs lijkt haar niet te kunnen ontgaan. Tel het allemaal bij elkaar op en Bol zal uitkomen op zo’n 100.000 dollar aan verdiensten.

Nederlandse delegatie

De Nederlandse afvaardiging in de Diamond League-finale was dit jaar met acht sporters opvallend groot. Naast Bol en Hassan had Nadine Visser de grootste kans om te zegevieren. Vorige week in Brussel was ze nipt de snelste op de 100 meter horden, donderdag kwam ze tekort. Toch zal Visser, vijfde op de Spelen, met een goed gevoel het seizoen afsluiten. De Nigeriaanse Tobi Amusan mocht met 12.42 sneller zijn, haar 12.51 was een persoonlijk record en daarmee een verbetering van haar eigen Nederlands record.

Ook Lieke Klaver (400 meter), Liemarvin Bonevacia (400 meter), Koen Smet (110 meter horden), Ramsey Angela (400 meter horden) en Marije van Hunenstijn (200 meter) mochten aantreden in Zürich. Zij konden zich niet zoals Bol, Hassan en Visser in de strijd om de podiumplaatsen mengen, maar dat Nederland met zoveel atleten was vertegenwoordigd was een teken dat de uitstekende prestaties op de Spelen geen uitschieters betroffen. Het zelfde beeld als in Tokio beklijft: de Nederlandse atletiek staat er internationaal goed voor.