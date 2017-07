Felle strijd om groene trui losgebarsten na winst Matthews

Flow

Stand groene trui 1. Marcel Kittel (Germany / Quick-Step Floors) 373

2. Michael Matthews (Australia / Team Sunweb) 344

3. Andre Greipel (Germany / Lotto-Soudal) 204

4. Alexander Kristoff (Norway / Katusha-Alpecin) 158

5. Sonny Colbrelli (Italy / Bahrain-Merida) 143

6. Edvald Boasson Hagen (Norway / Team Dimension Data) 140

7. Dylan Groenewegen (Netherlands / LottoNL-Jumbo) 94

8. Chris Froome (Britain / Team Sky) 90

9. Daniel Martin (Ireland / Quick-Step Floors) 89

10. John Degenkolb (Germany / Trek-Segafredo) 79

Op meer dan een kwartier van Matthews komt Kittel over de streep in Romans-sur-Isère. Terwijl hij op zijn rollers stapt om uit te rijden, geeft hij toe 'een geblokkeerde neus' te hebben. Hij klinkt verkouden. 'Maar ik ben er lang niet zo slecht aan toe als Philippe.'



Bij Sunweb is iedereen nog topfit. Ploegleider Visbeek: 'Wat Gilbert of Bennet is overkomen, kan bij ons ook gebeuren. Maar het verschil is: wij zitten in een flow. Alles wat we vanmorgen bij de meeting hadden besproken is uitgekomen. Dat is zeldzaam in de Tour.'



Het verschil tussen Matthews en Kittel bedraagt nog maar 29 punten. Visbeek, strijdbaar: 'We hebben altijd gezegd dat we die groene trui niet wilden opgeven. We gaan ze de komende dagen pijn doen waar het kan. Dan zien we in Parijs wel hoe de zaken ervoor staan.'



Op de persconferentie bedankt Matthews uitvoerig zijn ploeggenoten. Geheel in de filosofie van de ploeg heeft iedereen zich voor hem opgeofferd. Zelfs Warren Barguil, drager van de bolletjestrui, sleurde op kop. 'Ik hoef niet eens meer iets te roepen', zegt Matthews. 'In de finale kon ik blind Nikias Arndt volgen. Het lijkt wel alsof nu alles vanzelf gaat.'