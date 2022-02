Felle onderlinge strijd levert schaatsers veel medailles op, maar blijkt hindernis bij ploegenachtervolging

Antoinette De Jong, Marijke Groenewoud, Irene Schouten en Ireen Wüst bij de medaille-uitreiking. Het brons was een tegenvaller. Beeld EPA

Tienmaal reden Nederlandse ploegen een olympische achtervolging. Slechts tweemaal leverde het goud op, in 2014 in Sotsji. In Beijing bleven de ploegen steken op brons voor de vrouwen en een magere vierde plaats voor de mannen. Het zijn ondankbare uitslagen op een ondankbaar onderdeel.

Dat de Nederlandse ploegen op achterstand aan de achtervolging begonnen, erkende bondscoach Jan Coopmans al voordat ze in de halve finales van dinsdag het onderspit dolven. Omdat ze nauwelijks samen trainen, kunnen de Nederlanders niet zo dicht op elkaar rijden als de concurrenten. Dat vergroot de luchtweerstand en maakt het zwaarder door de lucht te snijden.

2 seconden kost dat, schatte de bondscoach. Met de individuele kwaliteiten van de Nederlandse achtervolgers moest het gat qua tijd wel te dichten zijn, dacht hij. Daarmee deed Coopmans geen recht aan de complexiteit van het onderdeel.

Samen koffiedrinken

Andere belangrijke factoren zijn het kennen en aanvoelen van elkaars slag, het perfectioneren van de duwtechniek die bij deze Spelen de standaard is geworden, maar bovenal de teamgeest. Daar zijn andere landen meer op gespitst. De zege van de Canadese vrouwen was volgens hun coach niet alleen het gevolg van veel samen trainen, maar ook regelmatig overleg en ‘koffiedrinken’. Ook de Noorse winnaars bij de mannen ogen hecht.

Het creëren van eenheid is lastig in het versnipperde Nederlandse schaatsen. De vrouwenploeg is daarvan het beste voorbeeld. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten, die in de halve finale samen reden, komen uit voor verschillende commerciële teams. Daar krijgen ze betaald voor hun individuele prestaties, dat bepaalt hun marktwaarde.

Zelfs als de schaatsers wel met dezelfde sponsors op hun pak rijden, zoals Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker dinsdagochtend, trainen ze niet zo vaak op de team pursuit als bijvoorbeeld de Noren. Zelfs voor teamgenoten is het Nederlandse model gericht op onderlinge concurrentie.

Op het olympisch kwalificatietoernooi waren Roest, Kramer en Bosker op de 5 kilometer elkaars vijand, ze reden voor hun eigen kansen. Juist dankzij de felle onderlinge strijd oogst de Nederlandse olympische ploeg op de langebaan keer op keer de meeste medailles. De teller staat in Beijing al op viermaal goud, driemaal zilver en één bronzen medaille.

Planning

Het is niet zo vreemd dat het met verschillende commerciële belangen en een ingebakken concurrentiemodel onmogelijk is om een geoliede Nederlandse ploeg te boetseren. Alleen al het regelmatig inplannen van gezamenlijke trainingen is een crime, gaf Coopmans na het debacle toe.

De bondscoach heeft geen vat op de planning, die wordt gemaakt door de coaches van de commerciële teams. Logistiek is dat ellendig. Het kon gebeuren dat de ene helft van de ploeg na drie weken trainingskamp terugkeerde op de dag dat de andere helft juist voor twee weken vertrok. Vijf weken gingen dan verloren.

Ook aan de vorm van de schaatsers kan Coopmans niets doen. Kramer en Bosker stelden vast dat ze niet goed genoeg waren in Beijing. Dat valt enkel hun eigen trainer Jac Orie te verwijten. Hij schrijft hun trainingsprogramma’s.

Alle beperkingen in het Nederlandse systeem waren al bekend. En toch maakte de schaatsbond KNSB de ploegenachtervolging op weg naar de Spelen belangrijk. De kansen op goud waren volgens de softwaremodellen immers groot.

Hoe groot precies, bleef geheim. Het teamonderdeel kreeg geen zichtbaar plekje in de ‘selectievolgorde’, die bij het kwalificatietoernooi werd ingevuld. Maar bij de mannen kregen Kramer en Bosker met het oog op de team pursuit wel een olympisch startbewijs, omdat de achtervolgingsploeg meer kans op goud zou hebben dan 500-meterrijder Dai Dai N’tab en 1.500-meterman Tijmen Snel.

Marcel Bosker (links), Sven Kramer (op rug gezien) en Patrick Roest na hun B-finale, waarin ze op 3 seconden achterstand op de Verenigde Staten eindigden. Beeld ANP

Supersonische helm

Tegelijkertijd werd een in samenwerking met sportkoepel NOCNSF ontwikkelde supersonische helm door de schaatsbond niet gebruikt. Die helm van fabrikant Cadomotus bleek in windtunneltesten tot wel een seconde sneller, maar helmen van Viking waren commercieel interessanter. Het verschil in de halve finale? 0,98 seconde.

Desondanks wilde Coopmans niet onderkennen dat de team pursuit en de individualiteit achter het Nederlandse langebaansucces onverenigbaar zijn.

Waarom niet het eenvoudige selectiemodel dat de Amerikanen in de atletiek gebruiken? Daar gaan op de 100 meter de snelste sprinters mee naar de Spelen, zonder aanwijsplaatsen of beschermde statussen. Uit dat groepje vormen ze ook de estafetteploegen. Dat die vaak weinig klaarspelen, accepteren ze, want de individuele zeges worden waardevoller geacht.

Onder de Nederlandse schaatsers wegen de solo prestaties ook zwaarder, constateert Kramer. Ook Roest is duidelijk. Voor hem zullen de 5 en 10 kilometer altijd belangrijker zijn dan de achtervolging. Om die klassieke onderdelen is hij gaan schaatsen. Volgens de vrouwen moet het wel kunnen, de combinatie van individueel en teamsucces. Maar dan moet de bondscoach iemand zijn die met de vuist op tafel slaat. ‘Iemand die zegt: zo doen we het’, zei Schouten.

Was Coopmans dan zo iemand? Daarop gaf de olympisch kampioene 3 en 5 kilometer geen antwoord. Het kwam haar goed uit dat de perswoordvoerder het gesprek net beëindigde, maar haar gezicht bij het weglopen sprak boekdelen.