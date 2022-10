Felice Albers (22) uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld

Felice Albers in euforie na het scoren van 3-0 tijdens de finale tussen Nederland en Argentinië op het WK. Beeld ANP

Albers liet toppers als haar landgenote Frédérique Matla en de Argentijnse Maria José Granatto achter zich. De 32-voudig international (16 goals) reageerde vrijdag stomverbaasd op haar uitverkiezing. ‘Dit had ik totaal niet verwacht’, zei de bescheiden Albers op de site Hockey.nl. ‘Ik was al heel blij met de nominatie. Het was ook meer dan terecht geweest als een van de andere meiden had gewonnen. Zij staan al jaren aan de top.’

Hoewel Albers bij haar club Amsterdam – waar ze op haar 15de debuteerde – alweer bezig is aan haar zevende seizoen in de hoofdklasse, staat ze internationaal aan het begin van haar carrière. In 2019 debuteerde de lange hockeyster onder toenmalig bondscoach Alyson Annan in het Nederlands team. Binnen drie jaar heeft Albers een indrukwekkende erelijst vergaard; ze werd Europees en wereldkampioen en won vorig jaar in Tokio olympisch goud.

Pijlsnel

Albers is een pijlsnelle, creatieve speelster die nog net zo onbevangen speelt als toen ze als klein meisje bij Qui Vive in Uithoorn met hockey begon. De aanvallende middenvelder speelt het liefst vanaf de rechterkant en gedijt het best als ze veel vrijheid krijgt om acties te maken.

De dochter van voetbalmakelaar Guido Albers speelde afgelopen zomer een sterk WK in Nederland en Spanje. In de WK-finale tegen Argentinië vormde ze het eindstation van een schitterend uitgespeelde aanval over vijf schijven die linksachter begon. De tikkitakkagoal ging de wereld over als een van de mooiste WK-treffers ooit. De 3-0 van Albers betekende de beslissing in de wedstrijd, maar na afloop bleef de koelbloedige afmaker bescheiden en roemde ze de teamprestatie.

Brinkman tweede

Albers is in het afgelopen decennium de zesde Nederlandse hockeyster die zich de beste speelster van de wereld mag noemen. Sinds 2012 gingen Maartje Paumen, Ellen Hoog, Lidewij Welten, Naomi van As en Eva de Goede haar voor. Bij de mannen eindigde Thierry Brinkman van Bloemendaal op de tweede plaats, kort achter de Indiase speler Harmanpreet Singh.

Vorig jaar kreeg de wereldhockeybond FIH veel kritiek op de verkiezing toen alle acht prijzen (mannen en vrouwen) naar spelers, keepers, talenten en coaches van India waren gegaan. India had optimaal geprofiteerd van de publieksstemmen (die voor 25 procent meetelden), naast de stemmen van nationale bonden (50 procent) en de media (25 procent).

Voor dit jaar had de mondiale hockeybond de stemprocedure aangepast door een nieuwe categorie toe te voegen. De mening van een groep deskundigen telde voor 40 procent mee. Fans, media en bonden waren ieder goed voor 20 procent. Opvallend genoeg was het Indiase hockey dit jaar met zes van de acht hoofdprijzen opnieuw de grote winnaar. Alleen Felice Albers en de Fransman Timothee Clement (grootste talent mannen) doorbraken de Indiase hegemonie.

Eerder deze week werd de Nederlandse hockeyscheidsrechter Coen van Bunge door de FIH uitgeroepen tot de beste scheidsrechter van de wereld.