Fel Yoast United stunt bij debuut in eredivisie basketbal en overklast subtopper

Volgens coach Matthew Otten moet het Gelderse Yoast United basketbal spelen waar mensen graag naar komen kijken. Beeld Orange Pictures

Vol ongeloof vallen de spelers van Yoast United elkaar in de armen. De ploeg heeft zojuist zijn eerste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis gespeeld en heeft gedaan wat niemand voor mogelijk had gehouden: in een uitwedstrijd met 32 punten verschil (59-91) winnen van Basketball Academie Limburg, dat vorig seizoen tot de subtop behoorde.

Bij een club uit het Gelderse Bemmel (12.000 inwoners) zullen niet veel mensen denken aan een volwaardige eredivisieploeg, eerder aan een gezellig vriendenteam. De naam van de sporthal voor de thuiswedstrijden versterkt dat vermoeden: De Schaapskooi. Die is met een capaciteit van 650 toeschouwers de kleinste in de eredivisie en voldoet niet aan de eisen van de Dutch Basketball League. De Schaapskooi heeft geen houten vloer en die is volgens de richtlijnen van de bond verplicht. Yoast heeft voor dit seizoen dispensatie gekregen, daarna moet de vloer in de Schaapskooi worden vervangen en moet de capaciteit worden verhoogd naar 1.200 toeschouwers.

Toch is het te makkelijk om Yoast United, dat zijn naam dankt aan een softwarebedrijf uit Wijchen, direct te bestempelen als het lelijke eendje van de competitie. Yoast is het nieuwe eerste team van Basketball Community Gelderland, een samenwerkingsverband van clubs uit de grootste provincie van Nederland.

Twee van de vijf aangesloten clubs zijn Batouwe Basketball en TBG Dragons uit Nijmegen. Het eerste mannenteam van Batouwe speelt al jaren in de promotiedivisie (de competitie onder de eredivisie) en de vrouwen werden in de afgelopen vijf jaar twee keer landskampioen. Daarnaast speelt de jeugd van TBG Dragons op eredivisieniveau. Het enige wat ontbrak was een mannenteam in de eredivisie.

Hongerige leeuwen

‘Come on’, schreeuwt de voltallige bank van Yoast United op zaterdagavond als Sigo Jörissen (20) na een intelligente interceptie tegen de grond wordt gewerkt. Jörissen uit Duiven is een van de spelers die afkomstig is uit de jeugd van TBG Dragons en zijn felle onderschepping staat symbool voor het energieke spel van de ploeg uit Gelderland. Als een groep hongerige leeuwen stort de ploeg zich vanaf de eerste minuut op de weerloze prooi uit Weert en laat pas lichtjes los in het laatste deel van het vierde kwart.

De kleine Jörissen (1.80 meter) neemt na de overtreding plaats achter de vrijeworplijn, checkt of zijn blonde krullen goed vastzitten in een staart en legt aan. De bal verdwijnt zonder de ring te raken in de basket en ploeggenoot Matthew van Tongeren (27), afkomstig uit Wageningen, pept zijn teamgenoot nog een keer op. ‘Volgende ook Sig.’ Ook de tweede worp valt via het net op de vloer en zo bepaalt Jörissen de tussenstand na het derde kwart op 46-77.

Voorzitter Sjang van de Wiel kijkt op de bijna lege tribune vol ongeloof naar de ontwikkelingen op de vloer. Na elk kwart maakt hij een foto van het scorebord alsof hij de bevestiging van het thuisfront nodig heeft om te weten dat hij niet droomt. Van de Wiel is sinds dit jaar betrokken bij de poging om een eredivisieteam vanuit Gelderland op de been te brengen. Voorgaande pogingen liepen telkens vast vanwege te weinig handjes of te weinig euro’s.

Tot dit jaar eiste de bond dat een club pas kon toetreden met een begroting van drie ton. Met ingang van dit jaar is die eis gehalveerd en zijn naast Yoast United ook The Hague Royals en Almere Sailors toegetreden tot de competitie, die daardoor voor het eerst sinds 2001 uit twaalf teams bestaat.

Na de eerste speelronde staat Yoast United tweede, terwijl een grote nederlaag was ingecalculeerd. Coach Matthew Otten miste tijdens de eclatante overwinning zelfs nog zijn drie beste spelers. De Amerikanen Austin Luke en Jett Speelman wachten net als Colombiaan Andres Ibarguen nog op hun werkvergunning.

Fantastisch gespeeld

‘Ik kan niet wachten tot ik ze kan opstellen’, zegt Otten, die ontkracht dat een team met vooral Gelderse jongens hoge ogen kan gooien in de competitie. ‘Een jongen als Sigo Jörissen heeft vandaag fantastisch gespeeld, maar die kan ik niet elke week 35 minuten laten spelen. We hebben een brede kern nodig als we de play-offs willen halen.’

Naast het halen van de play-offs wil Otten vooral het publiek vermaken. Zelf sprint hij tijdens de wedstrijd voortdurend langs de lijn en springt op als zijn team moet verdedigen. ‘Wij zijn een nieuwe team en moeten een achterban opbouwen. Dat kan alleen als je basketbal speelt waar mensen graag naar komen kijken.’

Sigo Jörissen en Matthew van Tongeren sluiten zich aan bij hun coach. ‘Gelderland wordt door de Randstad gezien als een gat, waar niks gebeurd’, zegt Jörissen. ‘Wij willen laten zien dat er genoeg talent rondloopt in onze mooie provincie.’

Van Tongeren knikt en begint te lachen bij de vraag of ‘De Bemmelse Boys’ niet een betere naam zou zijn geweest voor het team. ‘Zo wilden we onze groepsapp noemen, maar dat hebben we toch niet gedaan. Wij moeten de trots van heel Gelderland verdedigen en daar zijn we vandaag mee begonnen.’