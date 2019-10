Feest voor de een, horror voor de ander

Ajax speelde met Feyenoord als een bal in de flipperkast. Al voor rust was de vernedering compleet met vier goals voor de thuisploeg.

Een frivole machine van ultramodern voetbal gooide zondag een krakend karretje uit vroeger tijden in het ravijn. Zonder mededogen. Ajax – Feyenoord was een bruisend feest voor de thuisclub, een horrorparty voor de Rotterdammers.

Zo vernederend als de wedstrijd was voor Feyenoord, is zelden vertoond. Ajax spelevaarde na rust, bij 4-0. Dingetjes proberen. Lekker tikken op de vroege zondagavond. Het publiek zong melige liedjes over trainer Jaap Stam en of hij zijn rotzooi kon meenemen. De vraag is of Stam blijft bij Feyenoord. Of hij wil. Of hij mag. Hij oogde dodelijk vermoeid na afloop.

Totaal overbodig eigenlijk, die tweede helft, als teken van kansloosheid van Feyenoord. Fitheid won van stramheid. Techniek van hulpeloosheid. Tempo van traagheid. Showballet van de horlepiep. Het miljoenenelftal uit Amsterdam vernielde in de Klassieker het team uit de koopgoot.

Beleid op en rond het veld van de laatste jaren, uitgevoerd door een team dat elkaar heeft leren kennen en vertrouwen, met een leiding die als de voetballende variant van Dagobert Duck zwemt in de Johan Cruijff Arena, versloeg hapsnapbeleid van een rariteitenkabinet zonder leiders en vol achterdocht. Met een trainer die radeloos en reddeloos is, die hardop nadenkt over zijn positie.

Het was bijna zielig om de ontmanteling van Feyenoord te aanschouwen. Schooljongens die nog voordat ze ook maar één streek hadden kunnen uithalen, in de hoek waren gezet door de oplettende bovenmeesters. Het stond 4-0 bij rust. Dat bleef het, omdat Ajax genade kende, omdat meer wedstrijden volgen die weer gewoon op 0-0 beginnen. Wedstrijden met een veel hogere moeilijkheidsgraad dan Feyenoord-thuis, waar het na acht minuten al 2-0 stond.

Ajax speelde zijn beste duel van het seizoen, tot de rust althans, en nam alvast een voorschotje op prolongatie van de landstitel, nu de voorsprong op AZ, PSV en Vitesse zes punten bedraagt. Het is veel te vroeg om op ruwweg een derde van de competitie de titel al te vergeven, maar na de ontwikkelingen van deze week en de dubbele nederlaag van PSV lijkt vooral AZ kansrijk om de strijd lang vol te houden. Wat dat aangaat is het duel op 15 december, mogelijk weer in het stadion van Alkmaar, een mooi affiche.

Hoe sneu ook, Feyenoord was programmavulling. Het deed voor de spreekwoordelijke spek en bonen mee. Al ontbrak de mosterd. Feyenoord was de bal in de flipperkast. Ajax was de speler die de knoppen bediende. Hup, die kant op, bal. Hup, punt maken. Vaste posities bestonden niet in het Ajax-voetbal van zondag, dat ook het spel is van de toekomst.

Overal was beweging. Het perpetuum mobile in rood-wit, voortdurend aangevuurd door trainer Erik ten Hag, draaide door en door, totdat ze bij Feyenoord tolden op hun benen. Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Quincy Promes, Dusan Tadic, David Neres, ze waren overal en nergens. Promes en Neres vooral op de vleugels, Ziyech deze keer ‘op tien’, om Feyenoord optimaal te pijnigen. Ze doken op in de spits, haalden ballen op, passten, tikten. Sergino Dest en Nicolas Tagliafico waren meer buitenspelers dan vleugelverdedigers.

Ten Hag, de trainer die tijdens de laatste duels een licht verval had geconstateerd, spinde van tevredenheid. Collega Jaap Stam bleef steeds vaker op zijn stoel zitten, versteend als zijn voetbalhart moet zijn geweest over wat hem bij Feyenoord overkomt.

Kort voor hem rende Rick Karsdorp van voor naar achteren. Tenminste, als hij tijd en zin had. Wat in hemelsnaam heeft hij gedaan in twee jaar Rome? Hij vertegenwoordigt de teloorgang van een talent, typerend voor Feyenoord, met al zijn spelers die onder hun potentiële niveau blijven: Leroy Fer, Nicolai Jörgensen, Sam Larsson, Luciano Narsingh. Schaduwen uit het verleden die net hun eigen schijnsel kunnen bijhouden. Zonder idee, zonder sturing. Natuurlijk ligt dat ook aan de trainer. Kenneth Vermeer keepte uitstekend. Verder?

Voetbal is niet alleen kunnen voetballen, maar ook lopen. De beste teams zijn topfitte machines. Liverpool, Ajax, Bayern München, Juventus. Bewegen. Rennen. Combineren. Ajax maakte Feyenoord helemaal gek. De ene keer met korte combinaties, gelardeerd met hakjes en andere frivoliteiten. Maar ook weer niet te veel, want daarvan houdt Ten Hag niet. Voetbal mag niet verworden tot circus.

Dan weer waren daar lange passes, snel wisselend van flank. Al in de tweede minuut wreef Karsdorp nog even de wintertijd uit zijn ogen. De prachtige pass van Tagliafico langs de lijn ontging hem volledig en bereikte de vrije Promes. Tadic verlengde diens voorzet naar Ziyech, die van dichtbij scoorde.

Fitheid, loopvermogen en techniek zaten ook verpakt in de andere doelpunten. Knap bij de 2-0 was bijvoorbeeld, hoe Dest de bal met een felle sprint binnenhield en tot een voorzet kwam. Waarna Tagliafico de pass van Neres kundig afrondde. Of anders was daar de aanloop naar 3-0, toen Promes de bal schitterend binnenhield en Neres aan het einde van de aanvalsgolf uit de branding oprees. Van de Beek maakte 4-0, door een mislukt schot van Dest te verlengen.

Het ging maar door, de vernieling van Feyenoord, al deed Ajax het na de pauze rustig aan, en werd het toch weer een beetje circus. De mensen op de tribunes vonden dat niet zo heel erg deze keer, al hadden ze liever nog een paar doelpunten gezien tegen Feyenoord, dat alleen op papier een rivaal was.