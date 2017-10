Federers nieuwe toverformule werkt weer tegen Nadal

Nadal leek favoriet in deel 38 van een rivaliteit, die de sport ontstijgt. De linkshandige Spanjaard was sinds de US Open ongeslagen en had 16 partijen op rij gewonnen. 2017 is ook zijn jaar geworden en niet alleen, omdat hij na vier jaar de aanvoerder van de wereldranglijst werd. Federer en Nadal spelen allebei nog drie toernooien: Bazel, de thuiswedstrijd van Federer, Parijs Bercy en de afsluitende ATP World Tour Finals in de Londense O2 Arena.



In totaal zijn er voor de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst nog 3.000 punten te verdienen, maar de marge is 1.960 punten in het voordeel van Nadal. Voor Federer heeft die eerste plaats nooit prioriteit gehad. Hij schrapte het gravelseizoen om zijn knieën te sparen in de wetenschap dat Nadal weer zou regeren op die ondergrond. Twee grandslamtitels, de achtste op zijn geliefde Wimbledon, waren een schitterende bonus voor de beste tennisser aller tijden.



Nadal regeerde opnieuw op Roland Garros en de US Open. Maar die nederlagen tegen Federer zullen hem pijn doen. De ware nummer 1 is een Zwitserse magiër, die zichzelf ook op 36-jarige leeftijd weet uit te dagen. En de tennissport daarmee weer een nieuwe dimensie heeft gegeven.