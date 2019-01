Federer ziet met Tsitsipas glimp van zijn verleden

Tsitsipas kon het zelf bijna niet geloven, toen hij in de laatste tiebreak direct het eerste matchpoint maakte tegen zesvoudig kampioen Federer. De wedstrijd had bijna vier uur geduurd. Hij moest tot het einde blijven knokken en overleefde maar liefst vier setpunten in de tweede set. Tsitsipas haalde een paar keer zijn handen door de lange blonde haren, nat van het zweet. De roze haarband had hij afgedaan. Hij bleef met grote ogen kijken naar de beeldschermen in het stadion. Het stond er echt: winnaar Tsitsipas.

‘Ik ben de gelukkigste mens op aarde’, zei hij toen hij na afloop. Vechtend tegen de tranen won de jonge Griek de harten van het publiek in de Rod Laver Arena, dat tijdens de wedstrijd al zijn naam scandeerde: ‘Tsi-tsi-pas.’ Een zeldzaamheid tijdens een optreden van de eeuwige publiekslieveling Federer.

‘Alleen al spelen tegen Roger was een droom’, stamelde Tsitsipas, die twee jaar geleden als eerste Griek ooit een plek in de top-100 van de wereld behaalde. Op de tribune stond zijn trotse vader en coach Apostolos Tsitsipas. Zoekend naar woorden vervolgde hij: ‘Federer is een legende en heeft zo veel betekend voor het tennis. Ik volg hem al sinds ik zes ben.’

Wisseling van de wacht

Een paar weken geleden speelden de twee ook al tegen elkaar tijdens de vriendschappelijke Hopman Cup. ‘Alsof ik mijn zoon heb verslagen’, grapte Federer toen over het leeftijdsverschil van zeventien jaar. Zondag was er geen tijd voor grappen. Federer over de wisseling van de wacht, aangekondigd door McEnroe: ‘Ach, dat verhaal hoor ik al tien jaar.’

Tsitsipas bespeelde Federer met zijn eigen wapens. Hij meldde zich net als Federer veelvuldig aan het net om te kunnen scoren met een volley. Maakte Federer 50 punten uit de 66 keer dat hij naar voren kwam, Tsitsipas kwam uit op 48 punten uit de 68 keer dat hij naar het net kwam.

De Griek (1.93 meter) heeft ook een harde service in huis. Hij sloeg tegen Federer twintig aces en staat met 67 aces in totaal in de top-5 van het toernooi. Hij werd zondag niet één keer gebroken, terwijl Federer in totaal twaalf breakpunten kreeg. Dat zijn sprekende cijfers. De Zwitserse nummer drie van de wereld beschikt over een van de beste returns ter wereld en weet zijn tegenstanders meestal minimaal een servicebeurt af te pakken.

De overwinning van Tsitsipas op Federer deed denken aan een legendarisch duel van lang geleden. In 2001 won de 19-jarige Zwitser in de vierde ronde van Wimbledon van regerend kampioen Pete Sampras. Het bleek voor Federer de opmaat tot een glansrijke loopbaan.

Of vergaat het Tsitsipas zoals Nick Kyrgios, de Australiër die Rafael Nadal in 2014 in de vierde ronde van Wimbledon uitschakelde? De 23-jarige Australiër kan de verwachtingen al vijf jaar niet waarmaken.

Glorieuze toekomst

Tsitsipas is anders dan Kyrgios, denkt Federer. Hij voorspelde hem een glorieuze toekomst: ‘Ik zie hem hoog reiken in het tennis.’ Van onderschatting was geen sprake geweest bij Federer. Hij had Tsitsipas zien spelen op het Masters-toernooi in Toronto vorig jaar. Daar versloeg hij niet alleen toptienspelers Dominic Thiem (achtste op de wereldranglijst), Alexander Zverev (vierde) en Kevin Anderson (zesde), maar ook Novak Djokovic, de nummer één van de wereld.

Met de uitschakeling van Federer wordt dit het vierde grandslamtoernooi achtereen zonder de Zwitser in de halve finale. Hij sloeg vorig jaar Roland Garros over, werd in de kwartfinale verslagen op Wimbledon en moest er tijdens de US Open in de vierde ronde uit. Het is de slechtste reeks sinds de Wimbledontitel in 2003, zijn eerste grandslamtitel.

Tsitsipas kwam in zijn nog korte carrière nooit verder dan de vierde ronde. Dat was vorig jaar tijdens Wimbledon. De volgende tegenstander van de Griek is de 30-jarige Roberto Bautista Agut. Die is gewaarschuwd. Tsitsipas werd door zijn collega’s verkozen tot de speler die de meeste progressie had gemaakt in 2018. Federer durfde de voorspelling wel aan: ‘Hij zal niet alleen de top bereiken, hij zal daar ook blijven.’