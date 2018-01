Federer ziet Chung opgeven bij uitzichtloze achterstand, Cilic tegenstander in finale Australian Open

Magiër

Federer is niet vergeten hoe hij in 2014 in de halve finales van de US Open van de baan werd geblazen door Cilic © EPA

Zo zijn de verhoudingen nog altijd, hoewel Cilic op de wereldranglijst nu een plaats achter Federer (3) komt te staan. De Zwitser is niet vergeten hoe hij in 2014 in de halve finales van de US Open van de baan werd geblazen door Cilic. De Kroaat werd destijds nog begeleid door zijn jeugdidool, Wimbledonkampioen Goran Ivanisevic. Cilic veroverde zijn eerste grandslamtitel, een jaar nadat hij wegens dopinggebruik voor vier maanden was geschorst.



Cilic wist sporttribunaal CAS ervan te overtuigen dat hij vervuilde glucosetabletten had gebruikt, waardoor in mei 2013 sporen van nikethamide in zijn urine waren aangetroffen. Tijdens het toernooi in Rotterdam in 2014 pleitte Cilic zichzelf vrij en sprak over 'een nachtmerrie die mijn carrière had kunnen ruïneren.'