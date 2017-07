Federer overklast Cilic op het heilige gras van Wimbledon en wint 19de Grand Slam

De oudste winnaar op Wimbledon in het proftijdperk was tevens de fitste in een veld, waarin serieuze oppositie ontbrak. Andy Murray strompelde met een heupblessure al in de kwartfinales naar de uitgang, Novak Djokovic volgde hem met een chronische polsblessure. De nummers 1 en 2 van 2016 moeten dringend worden opgelapt, ook mentaal na een seizoen zonder hoogtepunten. En zelfs in de finale trof Federer een speler, die hem op één been moest bestrijden.



Cilic worstelde al met een voetblessure en miste de wapens om Federer te pijnigen. De service is normaal het handelsmerk van de 28-jarige Kroaat, nu behaalde hij in de eerst set een percentage van 50 bij de eerste opslag en sloeg nul aces. Ook zijn backhand draaide niet en Cilic grossierde in afzwaaiers. Huilend zat Cilic in zijn stoel, toen hij bij een 3-0 achterstand in sets de dokter en de fysiotherapeut naar het centrecourt liet komen.