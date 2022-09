Federer vulde nog een tiebreak vol tranen, de pijn van het onomkeerbare afscheid

De lancering van Raket Van Vleuten door haarzelf, bij de samensmelting van twee groepen, vanuit de lucht gefilmd, was het mooist. Alsof Annemiek van Vleuten aan een onzichtbaar touw om haar middel hing, voortgesleept door een motor, en de anderen als mieren naar de finish kropen.

Steeds in het zadel blijven, vanwege haar gebroken elleboog. De hel voelen en naar de hemel fietsen. Ze sprak haar verbazing uit over de wereldtitel, omdat ze niets verwachtte en tegen vrienden had gezegd lekker in bed te blijven, vanwege het tijdsverschil met Australië.

De sportvrouw van het jaar, of is dat toch Irene Schouten, of Femke Bol? Het houdt niet op, met de verheffing van de sportende vrouw van Nederland. Maar toch: de zege van Van Vleuten deed me minder dan het festijn van een paar uur eerder, rond het afscheid van tennisser Roger Federer in Londen, bij de Laver Cup.

Zo lang niet gezien, zulke tv, met deze sportmannen, verbonden in vriendschap en emotie. Alleen thuis voor de tv, ’s nachts, als de sterren blinken door de ruiten en je niet verdacht bent op zo’n uitbarsting. Als je ontwapend bent, ook door het besef van vergankelijkheid. En dan stroomt het opeens, nadat het ging stromen bij Federer.

Maar alvorens in het tranendal te belanden, is daar de beklimming. Hoe de Amerikanen Tiafoe en Sock denken: Nadal en Federer samen in het dubbelspel, mooie stunt, maar wij gaan gewoon winnen. Hoe Nadal dat best vervelend vindt en Federer minder. Hij lacht tussen de games door en praat met de rest van het sterrenensemble op de Europese bank. Hij plukt elke resterende minuut. Hij holt elke seconde uit, koestert elke tel, als een tweede service die niet uit mag.

En dan zitten al die mannen van Team Europa bij elkaar, als het afgelopen is. De zaal juicht, klapt en huilt. Kinderen en mevrouw Federer, zijn ouders. Tsitsipas in tranen. Nadal natuurlijk. Federer wipt tijdens het laatste interview van het ene been op het andere, als een dans om zijn emotie te beteugelen. Lukt niet. Kan niet. Hoeft niet. Hij knapt bijna uit elkaar van genot, gemengd met de pijn van het onomkeerbare afscheid.

‘Ik zou het zo weer allemaal overdoen.’ Mede daarom was hij zo groot, omdat je aan zijn manier van sporten zag dat tennis meer was dan een manier om aan de kost te komen. Intussen vraagt interviewer Jim Courier door zoals hij vroeger tenniste, als ingehuurde tranentrekker. Nooit opgeven. Federer vult nog een tiebreak met tranen als hij over zijn familie spreekt.

Een van de mooiste songs van de band Elbow vult de zaal, One Day Like This, want dat kunnen Engelsen wel, goede liedjes draaien op het juiste moment. Federer en Nadal zitten naast elkaar, hun handen verstrengeld. Tienjarige jongens zouden het niet meer stoer vinden, maar deze mannen op leeftijd hebben geen scherm meer nodig voor hun gevoelens. Onthoud dat beeld mensen, van die handen. Daar draait het om. Niet alleen in de sport.