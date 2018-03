Federer verliest nummer 1-positie en slaat gravelseizoen over om fit aan grasseizoen te beginnen

Evenals in Indian Wells liep de opslag van Federer niet optimaal

Kokkinakis had in Dubai geregeld getraind met de oude meester, zaterdag sloopte hij Federer met een snoeiharde opslag. De Australiër van Griekse afkomst was door chronisch blessureleed ver buiten de top-100 gevallen en vorige maand verzwikte hij bij een Challenger in Mexico nog zijn enkel. Zaterdag begon hij pas aan zijn vijfde toernooi in zeven maanden.



Prompt illustreerde Kokkinakis zijn potentie tegen Federer, die na de eerste set een routineklus dacht af te ronden. Maar evenals in Indian Wells liep de opslag van Federer niet optimaal. Kokkinakis brak de servicebeurt van Federer op 2-1 en besefte dat zijn idool kwetsbaar was. In set 3 overleefde Kokkinakis enkele breakpoints en hij bleef ook koel op 5-6, 0-30. In de tiebreak had Federer geen kans meer op de verwoestende service van zijn vijftien jaar jongere tegenstander: 7-4.