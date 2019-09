Federer strandt in kwartfinale US Open

Roger Federer wijst naar zijn hoofd, ten teken dat hij beter moet nadenken. Beeld EPA

De 28-jarige Dimitrov, voormalig nummer 3 van de wereld, zakte het afgelopen jaar af naar plek 74 op de wereldranglijst. Hij won eind 2017 nog de ATP Finals en bereikte begin 2018 de laatste acht op de Australian Open. Daarna vielen de resultaten tegen.

De 38-jarige Federer bezet de derde plaats op de ranking en won vijf keer eerder de US Open, hoewel de laatste keer alweer 11 jaar geleden, in 2008. In de achtste finales won hij evenwel nog op indrukwekkende wijze van de Belg David Goffin, maar dat niveau haalde hij nu alleen in de eerste set. Daarna was het niveau van de Zwitser te wisselvallig om de Bulgaar van zich af te houden.

In de partij die meer dan drie uur duurde, vroeg de Zwitser voor het begin van de vijfde set een medische time-out vanwege problemen met zijn rug. Federer maakte voor zijn doen veel fouten, terwijl Dimitrov vanaf de tweede set zijn inzet steeds vaker beloond zag met punten, met de uiteindelijke winst als ultieme beloning.