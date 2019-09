Federer strandt in kwartfinale US Open, hardcourttopper Medvedev nieuwe kanshebber

Stan Wawrinka feliciteert Daniil Medvedev na afloop van hun kwartfinale. Beeld Getty Images

Ook het tanige lichaam van de 38-jarige Roger Federer is niet onfeilbaar. Anders dan Novak Djokovic, die met een pijnlijke schouder moest opgeven in de vierde ronde, haalde hij dinsdagnacht wel het einde van zijn kwartfinale. Maar door een pijnlijke rug en nek moest hij na vijf sets (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2) zijn meerdere erkennen in een man van wie hij nooit had verloren, de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer 78 van de wereldranglijst.

Federer maakte een ongekend hoog aantal fouten: 60 (het equivalent van 15 games of tweeënhalve set). In de vierde en vijfde fase zakte het percentage gewonnen punten op zijn cruciale eerste opslag tot een voor hem onaanvaardbaar niveau: rond de 60 procent. Dimitrov slaagde in zijn strategie: Federer zo lang mogelijk op de baan houden in de hoop dat diens lichaam het zou begeven. De 28-jarige Bulgaar is de laagst geplaatste speler die de vijfvoudig kampioen in twintig deelnames aan de US Open heeft uitgeschakeld.

‘Dit is een grote teleurstelling’, zei Federer in een reactie. ‘Maar dat neemt niet weg dat ik bezig ben aan een goed seizoen.’ De tennisser zegt nu vooral even toe te zijn aan rust en een focus op training. ‘Verliezen hoort bij de sport. Ik kan dat accepteren.’

Dimitrov schreef de overwinning toe aan zijn doorzettingsvermogen. ‘Daardoor ontsnapte ik aan een achterstand in twee sets. Maar zelfs als het wel zover was gekomen, had ik niet opgegeven. Ik wist dat ik hem uit balans kon brengen en dat heb ik gedaan. Ik ben er in blijven geloven.’

Onconventionele Medvedev

Door vroegtijdige uitschakeling van Federer en Djokovic krijgt de US Open sowieso één nieuwe finalist. Dimitrov treedt in de halve finale aan tegen Daniil Medvedev, de onconventionele 23-jarige Rus die de afgelopen weken in het Noord-Amerikaanse hardcourtcircuit van alle spelers de meeste overwinningen behaalde. Medvedev bleek in de kwartfinale te sterk voor voormalige US Openwinnaar Stan Wawrinka: 7-6, 6-3, 3-6, 6-1.

Roger Federer tijdens zijn verloren kwartfinale van de US Open. Beeld EPA

Medvedev, de jongste halve finalist sinds 2010, is door zijn recente succes op hardcourt gestegen naar de vijfde plaats op de wereldranglijst. Hij versloeg onlangs zelfs nummer één Novak Djokovic in de halve finale van het toernooi in Cincinnati. Zijn spel blinkt niet uit door bijzondere slagen. Zijn voornaamste wapen is dat hij zijn tegenstander ontregelt. Hij maakt nauwelijks fouten en manoeuvreert zijn tegenstanders tijdens rally’s van soms veertig slagen in lastige posities, waardoor zij vaak in de fout gaan.

In twee eerdere partijen in New York kreeg Medvedev het licht ontvlambare en luidruchtige publiek tegen zich, aanvankelijk door massaal boegeroep met een opgestoken middelvinger te beantwoorden. Het lukte hem de negatieve bejegening in zijn voordeel te keren. Hij zei dat hij energie en inspiratie ontleende aan de kolkende mensenmassa.

Turbulent liefdesleven

Medvedev lijkt beter in vorm dan de fraai spelende Dimitrov, de voormalige nummer 3 van de wereld die de hoge verwachtingen van zijn bijnaam ‘Baby Federer’ nooit heeft kunnen inlossen en zijn faam vooral ontleent aan zijn turbulente liefdesleven: hij beminde zowel Serena Williams als Maria Sjarapova. De vraag is of Medvedev niet te vermoeid is na de vele partijen die hij de afgelopen weken heeft gespeeld. Hij heeft na elke wedstrijd geklaagd over een gebrek aan energie en vermoeidheid.

Dat geldt niet voor Rafael Nadal, de drievoudig US Openkampioen die door de uitschakeling van Djokovic en Federer plotseling de grote favoriet is. Sinds 2016 zijn alle grandslamtitels gewonnen door een van de ‘Grote Drie’. Vannacht treedt Nadal aan tegen de Argentijn Diego Schwartzman. Bij winst wacht hem een duel met de Fransman Gael Monfils of de Italiaan Matteo Berrettini. Dat zijn geen tegenstanders die de 33-jarige Spanjaard schrik inboezemen, tenzij ook zijn lichaam hem in de steek laat. Het zou niet voor het eerst zijn.