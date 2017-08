Federer na uiterst moeizame vijfsetter door naar tweede ronde US Open

In de eerste set ging het al mis: 4-6 voor de nummer 70 van de wereldranglijst. Daarna kwam Federer nog terug met 6-2 en 6-1, maar liet het in de vierde set opnieuw finaal afweten: 1-6. De vierde set duurde ruim 20 minuten en alles waar Federer bekend om staat, ontbrak: een goede service en goede backhand. In de vijfde set werd het nog 5-4, daarna gaf de ervaring van de Zwitser - die al vijf keer de US Open won - de doorslag.



De blik van Federer, nadat zijn tegenstander de bal in het net sloeg bij het laatste punt, zei alles: eerder opluchting dan blijdschap. De Zwitser maakt in New York nog steeds kans op een twintigste Grand Slam-titel. Op papier was Tiafoe, nummer 70 op de wereldranking, kansloos. In alles was de Zwitser volgens de statistieken beter: forehand, backhand, return.



Alleen qua beweeglijkheid zou hij het kunnen bijbenen, was de verwachting. De jonge speler, 19 jaar oud, wordt echter in eigen land niet voor niets gezien als toekomstige ster en liet de Amerikanen in het Arthur Asha Stadium massaal juichen om zijn brutale spel. 'Het was een mooi gevecht', zei Federer na afloop. 'Hij is een geweldige speler en heeft een mooie toekomst voor zich.'