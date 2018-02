Federer na moeizame zege in Rotterdam op weg naar record, grieperige Haase is volgend obstakel

Symbolische zege

Federer sprak van een symbolische zege. 'Dit zijn de partijen die

uiteindelijk bepalen of ik nummer 1 wordt of niet. Je speelt in een

seizoen misschien maar twintig procent op topniveau. Er zitten ook

partijen tussen als deze tegen Kohlschreiber, waarin het minder

loopt en ik toch de oplossing vind om te winnen.'



Nog één stap en Federer kan voor de derde keer in zijn carrière de

vlag planten op de top van de berg. Met een plaats in de halve

finales passeert hij zijn aartsrivaal Rafael Nadal, die toevallig

donderdag in Amsterdam was om zijn foundation te promoten. 'Ik ben

toch alleen in Rotterdam, misschien moet ik naar hem toe voor een

leuke avond', grapte Federer. En lachend: 'Rafa is tenslotte de

nummer 1 van de wereld.'



Vanaf maandag wellicht niet meer als hij in de kwartfinales een

bekende trainingspartner verslaat. De grieperige Haase won in Ahoy

een mini-NK door na Thiemo de Bakker ook Tallon Griekspoor in de

tweede ronde te verslaan: 6-4, 6-0. Tegen wil en dank speelt de 30-

jarige Haase vrijdagavond de rol van boeman, die man die een

Zwitsers feestje wil verstoren.