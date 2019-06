Federer moet vol in de aanval als hij een kans wil maken tegen Nadal

Federer in actie op Roland Garros. Beeld BSR Agency

Na vier jaar terugkeren om wellicht de laatste tennisklassieker op Roland Garros te spelen tegen Rafael Nadal, in de schitterende carrière van Roger Federer moet het zijn voorbestemd. Nadal is voor de 37-jarige Zwitser soulmate en aartsrivaal ineen. De Spaanse gravelkoning voor het eerst verslaan in zijn huiskamer, Stade Philippe Chatrier op Roland Garros, zou het ultieme meesterwerk zijn van Federer.

Vrijdag beleeft Roland Garros in de halve finales de 39ste aflevering van de mooiste rivaliteit in het proftennis, die nooit in balans is geweest. Djokovic en Nadal zitten elkaar op de hielen (28-26), Federer heeft een kleine achterstand op de huidige nummer 1 van de wereld (22-25). Maar ondanks een knappe serie van vier zeges in 2017 op Nadal zal Federer de achterstand vermoedelijk nooit meer overbruggen: 23-15.

Hij waande zich een outsider, zei Federer, in Parijs. Tien jaar geleden won hij zijn enige grandslamtitel op Roland Garros, toen Nadal al in de vierde ronde was uitgeschakeld door Robin Söderling. De laatste jaren had Federer het gravelseizoen juist gemeden om zijn broze knie en rug te ontzien. Wat had hij nog te zoeken in het onneembare fort van Nadal, die op jacht is naar zijn twaalfde grandslamtitel in Parijs? Weinig, dachten velen.

Afscheidstournee

Aanvankelijk wekte Federer de indruk het grandslamtoernooi op Roland Garros te hebben opgenomen in zijn afscheidstournee, maar de maestro kwam niet alleen terug om zich te laten uitzwaaien door zijn Franse fans. Natuurlijk was het een schijnbeweging van de nummer 3 van de wereld om de olympische gedachte te koesteren. Deelnemen is nooit genoeg voor Federer, hij laat zich gretig opjagen door zijn grootste concurrenten Djokovic en Nadal om meer prijzen te winnen.

Dinsdag werd Federer uitgerekend door zijn vriend en landgenoot Stan Wawrinka voor het eerst getest. 37 tegen 34, het was een ode aan de sport die geen leeftijdsgrens meer kent. In de derde set leek Wawrinka op weg naar de stunt van 2015, toen hij Federer even­eens in Stade Suzanne Lenglen hardhandig over de knie legde. Het bleek de opmaat naar zijn mooiste triomf, de grandslamtitel op Roland Garros.

Zelden voelde Novak Djokovic zich in een finale zo overklast als vier jaar geleden door een ontketende Wawrinka, die de laatste jaren sukkelde met een chronische knieblessure. De geblokte Zwitser met de majestueuze, enkelhandige backhand vreesde zelfs voor het einde van zijn carrière. Federer roemde zijn wederopstanding. En schertsend: ‘Maar ik hoop dat Stan niet zo goed is als in 2015.’

Wawrinka had een fascinerende vijfsetter van vijf uur tegen Stefanos Tsitsipas in de benen, waarin hij zeker het niveau van zijn topseizoen haalde. Federer kraakte, toen hij op 3-3 in de derde set zijn service inleverde. De toon was gezet voor een vorstelijk gevecht, waarbij Federer zich vanuit verloren positie weer oprichtte en ook de tweede tiebreak won. De regenpauze in de vierde set haalde hem niet meer uit zijn ritme.

Moedertaal

Stiekem droomt Federer nu van een laatste, verpletterende machtsgreep om de hegemonie van Nadal op Roland Garros te doorbreken. ‘Als ik Nadal had willen vermijden op gravel zou ik niet in Madrid, Rome en Parijs hebben gespeeld. Ik wist dat ik hem eens zou tegenkomen.’ Sprak Federer zich alvast moed in? In zijn moedertaal vroeg Nadal zich af of Federer werkelijk uitkeek naar een nieuwe ontmoeting op gravel. Op die baansoort is nooit van een rivaliteit sprake geweest en ook nu wijst niets op een sensationele ommekeer.

Nadal vreet ook dit jaar op Roland Garros al zijn tegenstanders op. Kei Nishikori was fysiek gesloopt, nadat hij drie dagen op rij had moeten spelen. De 29-jarige Japanner werd dinsdag in drie sets (6-1, 6-1, 6-3) vernederd door de elfvoudig kampioen op Roland Garros. Denkt Federer werkelijk enige kans te maken tegen dit gravelmonster?

De statistiek is voor Federer ronduit deprimerend. Op gravel is het 13-2 voor Nadal, zijn laatste nederlaag dateert van tien jaar geleden. Op Roland Garros is het 5-0, in grandslamfinales 9-3. Nog treffender voor de overmacht van Nadal op Roland Garros: hij staat sinds zijn debuut in 2005 op 22-0 in halve finales en finales.

Prettige wedstrijd, Roger.

Maar wie mag de beste tennisser aller tijden zijn droom ontnemen? Zijn laatste bal tegen Wawrinka was symbolisch en een teken van hoop. Hier zagen we de nieuwe Federer sinds zijn comeback in 2017, die zichzelf in Parijs omschrijft als een panter aan het net. Hij scoorde met een volley, zoals hij dat tegen Nadal ook geregeld deed in hun laatste vier duels op hardcourt.

Aanvallen is zijn devies. Anders zal Nadal vrijdag genadeloos illustreren waarom hij Federer op gravel al zo vaak heeft gekleineerd.