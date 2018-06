Federer met 98ste titel weer naar eerste plaats op wereldranglijst

Roger Federer wint het toernooi in Stuttgart. Foto AP

Na een pauze van elf weken keerde Federer bij het grastoernooi in Stuttgart terug op de tennisbaan, prompt behaalde hij zondag de 98ste titel in zijn carrière. Federer moest de finale halen in Stuttgart om zijn rivaal Rafael Nadal van de eerste plaats van de ATP-ranking te verdrijven. Het lukte hem zaterdag met moeite, na een opwindende driesetter (6-7, 6-2, 7-6) tegen Nick Kyrgios.

Zondag had Federer in de finale tegen Milos Raonic voldoende aan één servicebreak om de partij in twee sets te beslissen: 6-4, 7-6. Tot de finale was de 27-jarige Canadees oppermachtig geweest in zijn opslagbeurten, Federer brak als eerste door de service van Raonic, met een schitterende backhandreturn na een kanonskogel van 227 kilometer per uur.

Die marge hield de 36-jarige Zwitser met enige moeite vast, na zijn lange afwezigheid duurde het even voor hij zijn ritme vond. Federer verloor in Stuttgart een set tegen Mischa Zverev en wankelde in de halve finale tegen Kyrgios in de tiebreak van de derde set.

De grillige Australiër had de tweede set achteloos weggegeven, zoals alleen hij dat kan. In het naspel van set 3 stond Kyrgios met 3-1 voor, waarna Federer met prachtige forehands de orde herstelde. In drie duels met Kyrgios speelde Federer maar liefst acht tiebreaks, hij won er vier.

Zondag geselde Raonic zijn illustere tegenstander met 14 aces en opslagen van ruim boven de 200 kilometer. Toch kraakte Federer de lange Canadees met schitterende passeerslagen, niemand kan de bal zo virtuoos van het gras plukken als de regerend Wimbledonkampioen. ‘Eindelijk is het gelukt om ook het toernooi in Stuttgart te winnen’, zei Federer, die de laatste twee jaar vroegtijdig werd uitgeschakeld. ‘En de eerste plaats op de wereldranglijst is een mooie bonus.’

Foto AFP

Die strijd om plaats 1 zal dit jaar een stoelendans blijven, de marge voor Federer is flinterdun. Hij heeft op de wereldranglijst van vandaag 150 punten meer dan Nadal, maar moet deze week in het Duitse Halle zijn titel van 2017 en 500 punten verdedigen. Wanneer Federer in zijn ‘thuistoernooi’ in Halle vroegtijdig struikelt, zal Nadal als nummer 1 op Wimbledon verschijnen.

Belangrijker voor Federer is de gedachte dat hij ook nu vanuit het niets zijn magie hervond op gras. Het maakt hem volgende maand opnieuw tot de grote favoriet op Wimbledon.

Binnenkort maakt Federer bekend of hij zijn aflopende contract met Nike definitief beëindigt. Hij zou bij het Japanse Uniqlo een tienjarig contract voor 300 miljoen euro kunnen ondertekenen, ook Adidas zou Federer met een lucratief schoenencontract willen inlijven. Volgens Federer lopen de onderhandelingen nog met Nike. De ‘RF’ blijft nog even op zijn kleding.