Federer hoopt zichzelf na een gedwongen rust van dertien maanden te verrassen in Qatar

Roger Federer viert zijn overwinning op de Australier John Millman tijdens de Australian Open. Beeld AFP

Twee operaties heeft Federer afgelopen jaar ondergaan aan het gewricht dat zijn toekomst gaat bepalen. ‘De knie zal dicteren hoe lang ik dit nog kan doen’, zei hij aan de vooravond van zijn rentree tijdens een virtuele persconferentie. ‘Op dit moment kan ik dat niet zeggen. Maar ik voel me geen gebroken man.’

Federer toonde zich enthousiast over zijn terugkeer in het tenniscircuit dat tijdens zijn afwezigheid flink is veranderd. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in februari 2020. Het betrof een demonstratiepartij in Kaapstad tegen Rafael Nadal voor een recordaantal van 51.954 toeschouwers. Inmiddels is hij zelfs nieuwsgierig naar het ‘bubbelleven, de quarantaines en de hele gezichtsmaskersituatie’.

Hoe onzeker hij ook is over de belastbaarheid van de knie, aan zijn spel twijfelt hij niet. Hij vertrouwt op zijn natuurlijke talent en balgevoel. Hij heeft geen langdurige trainingssessies nodig om goed te spelen, weet hij. ‘Ik ben altijd iemand geweest die met heel weinig kan spelen en toch heel goed kan zijn.’

Federer weet zich gesterkt door de succesvolle rentree die hij maakte na een eerdere periode van afwezigheid, in 2016, toen hij een half jaar niet speelde wegens rugproblemen en een gescheurde meniscus in zijn linkerknie. Een maand na zijn terugkeer won hij de Australian Open, zijn eerste grandslamzege in vijf jaar tijd.

Twintig titels

Later in 2017 veroverde hij zijn achtste Wimbledontitel. Weer een half jaar later bracht hij zijn grandslamtotaal in Melbourne op twintig titels, een record dat hij deelt met Rafael Nadal.

Zo’n zegereeks lijkt gezien zijn huidige leeftijd onwaarschijnlijk. Toch is Federers doel voor dit jaar duidelijk: Wimbledon. Kort voor zijn 40ste verjaardag hoopt hij in topvorm te zijn en voor de 22ste maal op rij mee te doen. Wellicht behoort zelfs een negende titel tot de mogelijkheden. ‘Het is een kwestie van opbouwen: sterker, beter, fitter en sneller worden. Tegen de tijd dat Wimbledon begint hoop ik 100 procent te zijn en daarna begint het seizoen echt voor me.’

Aan een afscheid op Wimbledon zegt hij niet te denken. Zijn verlangen deel uit te maken van het tenniscircuit is gegroeid tijdens de dertien maanden afwezigheid. Hij beschouwt de ATP-tour als zijn ‘tweede familie’, een plek waar hij thuishoort. ‘Ik heb het gevoel dat het verhaal nog niet is afgelopen. Ik wil die high van spelen tegen de beste tennissers, spelen op de grootste toernooien, titels winnen en, hopelijk, onderwerp van gesprek zijn.’

Het zou hem niet verbazen als dat lukt, wellicht deze week in Qatar al. ‘Mijn verwachtingen zijn laag, maar misschien verras ik mezelf wel. In de training is dat de afgelopen drie weken al gebeurd.’