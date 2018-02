Federer bewijst in Ahoy tegen zieke Dimitrov dat hij nog altijd de beste is

Ziekte

Een tikje krampachtig zet spelersvakbond ATP de talenten van de 'Next Gen' in de markt om te benadrukken dat er leven is na Federer. De realiteit is anders en niet alleen omdat Alexander Zverev en de Russen Roeblev en Khachanov als exponenten van die lichting een bijrol speelden in Rotterdam. Federer draagt het tennis zo ongeveer in zijn eentje en dat mag de ATP ook als een noodsignaal beschouwen.



Nadal raakte geblesseerd bij de Australian Open, Djokovic liet zich na zijn comeback in Melbourne alsnog opereren aan de elleboog. Murray ligt al zeven maanden in de kreukels en keert pas deze zomer terug. En de rest kan Federer niet bijbenen, zeker niet op de hardcourtbanen en bij indoortoernooien. Het was bijna symbolisch dat Haase en Dimitrov allebei ziek werden en tegen Federer hun motor opbliezen.



Berdych trok zich ziek terug uit het toernooi, de onfortuinlijke Goffin moest in de halve finale tegen Dimitrov opgeven nadat hij een bal op zijn oog had gekregen. En Federer? 'Ik ben kiplekker, voel me gezond en fit', zei hij, zondag na een eenzijdige galavoorstelling. De jonge 'Sascha' Zverev vroeg Federer bij de Hopman Cup in Perth al gekscherend of het niet tijd werd om met pensioen te gaan. 'Kunnen wij ook eens wat winnen, Roger.'