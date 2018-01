Federer (36) breekt record met 14de halve finale Australian Open in 15 jaar

De oudste speler op dat podium sinds Jimmy Connors bij de US Open in 1991 zal nu ook zelf erkennen dat hij favoriet is om in Melbourne zijn twintigste grandslamtitel te veroveren.



De vertrouwde uitdagers van Federer liggen in de kreukels of hebben als Berdych nog steeds geen antwoord op het slagenrepertoire van de titelverdediger. Voor Federer dinsdagavond ging slapen stuurde hij een bemoedigend berichtje naar zijn grootste rivaal Rafael Nadal. Uit een mri-scan is gebleken dat de schade meevalt bij de 31-jarige Spanjaard, die de Australian Open met een beenblessure verliet. De oudste van het stel is tevens de fitste in Melbourne.



In een hilarisch interview in de Rod Laver Arena met oud-kampioen Jim Courier (zie hieronder) toonde Federer ook zijn frivole kant. Zorgeloos was zijn sublieme comeback op de Australian Open van 2017 niet geweest. Elke dag werd hij wakker met pijntjes, aldus Federer. Nu voelt hij zich kiplekker. Maar dat is nog geen reden om evenals Nadal in een mouwloos shirt te gaan spelen. Federer, lachend: `Ik heb niet de armen van Rafa, zo simpel is het.'



Het artikel gaat verder onder de video.