Fed Cup-tennissters verliezen dubbelspel met Wit-Rusland en kwalificeren zich niet voor Finals

Kiki Bertens en Demi Schuurs in actie in de beslissende dubbelpartij in de Fed Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Beeld ANP

Het duo Bertens/Schuurs werd op de indoorgravelbaan in de Haagse Sportcampus in een zenuwslopende driesetter verslagen door het Wit-Russische duo Aljaksandra Sasnovitsj/Aryna Sabalenka: 4-6 6-3 7-6 (8). Voor Bertens was het de eerste nederlaag van de confrontatie; zowel vrijdag als zaterdag won ze wel haar enkelspel.

In de tiebreak van de derde set, beslissend dus voor de hele ontmoeting, verzilverden Sasnovitsj en Sabalenka pas hun vierde wedstrijdpunt. Ze leidden al met 5-2, maar Bertens en Schuurs knokten zich terug tot 5-5. Een bijzonder moment vond plaats bij 5-2, toen Sabalenka een strafpunt kreeg wegens te vroeg juichen, omdat ze dacht het punt al binnen te hebben.

Bij een 6-5-voorsprong waren Bertens en Schuurs twee punten verwijderd van de zege. Ze stonden met 30-0 voor op de service van Sabalenka, maar wisten het niet af te maken.

Door de overwinning verzekerde Wit-Rusland zich van deelname aan de Fed Cup Finals, van 14 tot en met 19 april in Boedapest.

Voor Oranje is het de al de vijfde nederlaag op een rij in het landentoernooi. De laatste overwinning dateert van 2017, toen Slowakije werd verslagen. Daarna volgden vier nederlagen op een rij, telkens zonder Bertens.