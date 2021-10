FC Utrecht geeft de competitie een mooie impuls met zege op Ajax

Django Warmerdam passeert Ajax-doelman Remko Pasveer met een diagonaal schot en wordt macthwinner. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Doelman Maarten Paes zakt, na een paar fenomenale reddingen, na 95 minuten voetbal op de knieën, na de zege op Ajax. Het is in zekere zin de meest sensationele uitslag in dit nog vrij prille seizoen. De uitslag ook die de eredivisie nodig heeft, om het geloof in spanning om de toppositie enigszins te behouden. En omdat sport meer is dan de beste spelers bij elkaar zetten en wachten hoe hoog de uitslag uitvalt.

Andere aspecten tellen mee: passie, slimheid. Geluk ook. Trainer Erik ten Hag van Ajax oordeelt na afloop dat de ploeg niet meteen ‘aanstond’ en bij 0-0 een paar kansen miste, en aanvoerder Tadic voegt toe dat 90 of 95 procent passie niet genoeg is. Zeker niet tegen FC Utrecht, dat meestal in zijn element is als het tegen Ajax voetbalt. Dan trekt het zijn gevechtspak aan, dan is de wedstrijd van het jaar begonnen.

De beslissing, ruim tien minuten voor tijd, is niet eens heel verrassend te noemen, op het moment dat Ajax steeds meer drukt en tegelijkertijd ruimtes laat vallen. De ene Timber, Quinten, die van Utrecht, speelt een hoofdrol als invaller, met zijn geweldige pass breed op Django Warmerdam, nog zo’n jongen uit de opleiding van Ajax. Hij scoort met een diagonale schuiver. Doelman Remko Pasveer had meer kunnen uitrichten, maar de doelman is nu eenmaal niet de sterkst bezette positie in het elftal. Opnieuw spreken met André Onana, wiens schorsing binnenkort afloopt – het lijkt geen kwaad te kunnen, zeker met het oog op Europa, al is dat boek gesloten volgens de club.

Kwalitatief hoogwaardige vechtmachine

Het tijdrekken van FC Utrecht neemt soms genante vormen aan, maar het elftal van René Hake, dat zo graag wil meedoen met de top, vraagt op deze zondag vooral het uiterste van Ajax. Compact spelen, gepassioneerd, vol zelfvertrouwen. Dat is mooi om te zien, tegen de koploper die tot nog toe alle tegenstanders vrij achteloos opzij schoof in de Arena. En dan halen opeens veel spelers hun niveau niet, maar dat ligt dan zeker zoveel aan FC Utrecht als aan Ajax zelf.

Ten Hag brengt drie wissels tegelijk na een uur: de internationals Antony (bijna), Davy Klaassen en Daley Blind voor de internationals David Neres (voorheen), Ryan Gravenberch en Nicolas Tagliafico, die een zeer matige middag beleven. Het lijkt er even op dat Ajax de beslissing kan forceren, maar het pakt juist anders uit.

FC Utrecht is goed, meer dan degelijk in elk geval, ontregelend en waar mogelijk offensief en effectief. Het is vooral een kwalitatief hoogwaardige vechtmachine, die vaak tegen Ajax op hoge toeren draait. Met Willem Janssen en Mike van der Hoorn in het centrum achterin, mannen die al jaren meelopen en nooit meer gek te maken zijn, met al hun ervaring en rust, hun maniertjes soms ook. Ze kunnen irriteren, ze zoeken voortdurend de grens op. Met Adam Maher als meesterlijke controleur, een speler die op zijn goede dagen het niveau haalt van zijn beste jaren, toen hij international was. Met Joris van Overeem als kompaan, als bepaler van ritme. En met een meer dan slimme spits, Tasos Douvikas, een talent uit Griekenland, gekomen van Volos, een relatief kleine club. Slim, technisch, strijdend, met zijn rol bij de treffer.

FC Utrecht doet niet wat Cambuur deed, volstrekt naïef meedoen en de nederlaag ondergaan. FC Utrecht doet ook niet wat FC Groningen presteerde, vooral tijdrekken en verdedigen, in de wetenschap dat het dan toch wel fout zou aflopen, maar hopelijk niet zo heel erg fout.

Utrecht voetbalt gewoon zoals het kan, fel, naar voren waar mogelijk, met altijd een schepje extra, met druk als het kan, compact, en met dank aan een scheidsrechter als Bas Nijhuis die veel toelaat, die de strijd de strijd laat zijn. Met een fantastische keeper bovendien, Maarten Paes, de man van de wedstrijd. Ja, Sébastien Haller moet scoren na een voorzet van Tadic, maar Ajax krijgt op de slordige slotfase na betrekkelijk weinig kansen.

Geweldig zijn de drie reddingen van Paes op twee inzetten van Haller en eentje van Tadic, binnen een paar tellen. Meesterlijk gekeept. Die reddingen geven FC Utrecht lucht en moed, voor die ene, prachtige uitbraak met een hoofdrol van Douvikas, die de bal uitstekend afschermt. René Hake wint dus van Erik ten Hag, voor zijn misschien wel mooiste overwinning als trainer. Het Utrechtse gejuich is homerisch en vult de Arena onder het gesloten dak.