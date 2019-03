FC Twente zet grote stap op weg naar promotie met winst tegen Go Ahead Eagles: 1-2

Thomas Verheydt (rechts) en Peet Bijen verwikkelt in een kopduel.

Met vele wapperende Duitse vlaggen vierden de fans van FC Twente zondag de 1-2 winst op streekrivaal Go Ahead Eagles. Nota bene op de dag van Nederland - Duitsland, later op de avond. Het was een reactie op Duitstalige posters die vooraf circuleerden in Eagles-supporterskringen met daarop tal van pesterijtjes richting het nabij de Duitse grens gehuisveste FC Twente, dat lang op te grote voet leefde, degradeerde, maar in de eerste divisie na een stroeve start ver is weggelopen bij de rest.

Veel van de dertien Twentse zeges in de laatste veertien wedstrijden hebben het luizige stempel dat Duitse ploegen nog altijd meetorsen. Zo ook de laatste. Go Ahead drong na rust fors aan, verdiende meer dan de gelijkmaker van Go Ahead-stormram Verheydt als antwoord op de vroege 0-1 van Twente-aanvaller Oosterwijk. Maar een late, zeldzame uitbraak van Twente via de Spaanse flankspeler Cantalapiedra werd door Go Ahead–doelman Verhulst op kolderieke wijze gepromoveerd tot doelpunt.

Vijftien punten is het gat nu tussen koploper Twente en nummer drie Go Ahead. Sparta is de nummer twee met elf punten minder. Er zijn nog acht duels te gaan, de titel kan Twente amper nog ontgaan.

Promotie verschaft de Enschedese club in allerlei opzichten lucht. Diverse groepen geldschieters en supporters haalden al zoveel geld (veertien miljoen) op dat er nog wel een seizoen in de eerste divisie kan worden overbrugd. Maar de schuldenlast is nog fors: ruim veertig miljoen euro. Veel zal afhangen of het schuldsaneringsplan van FC Twente de gemeente Enschede zal bekoren. Over een week wordt dat bekend. De club verwacht goed nieuws.

Onder veel Go Ahead-fans bestaat wrevel over de ‘arrogante provinciegenoot die almaar de hand boven het hoofd wordt gehouden’, zo viel zondagmiddag te beluisteren rond de biertap op het afgeladen pleintje voor de Adelaarshorst. De hitsige atmosfeer werd voor de aftrap verder opgepookt met een knalharde, geelrode vuurwerkshow, en hoewel Go Ahead-coach Stegeman vooraf meldde niet te verwachten dat de titelstrijd nog zou oplaaien, leefde het volle stadion negentig minuten hartstochtelijk mee met de gooi-en-smijtwedstrijd.

Go Ahead, in november winnaar van de derby in Enschede, kreeg kans na kans, maar de ploeg van Twente-coach Pusic heeft zich de overlevingsmentaliteit van de club eigen gemaakt.

Aanvoerder Brama erkende na afloop dat het met name na rust leek op een Engelse wedstrijd op lager niveau uit vervlogen tijden. ‘Kick and rush, lange ballen, va banque-voetbal. Zij waren toen veel beter, wij kwamen er niet onderuit. Dus het zat mee, en over het algemeen valt het vaker onze kant op.’

De aanjager op het middenveld koestert de koppositie, maar baalt van de wisselvalligheid. ‘We krijgen maar geen controle tegen dit soort tegenstanders. Ik reken ons echt nog niet rijk. Ik denk dat ons type spel beter past in de eredivisie, voor mij geldt dat zeker. Ik houd meer van nadenken, ben minder geschikt voor ren-en-vliegvoetbal.’

Clubman

De 32-jarige Brama groeide op bij FC Twente en werd landskampioen met de club in 2010. De drievoudig international vertrok na langdurig blessureleed in 2014. Anderhalf jaar geleden kreeg hij zijn felbegeerde buitenlandse avontuur bij het Australische Central Coast Mariners. ‘Ik had er een topleven, dichtbij het strand, werd niet herkend en had nog een jaar contract.’

Maar afgelopen zomer belde Evert Bleuming, net zo’n clubman als Brama zelf. Zijn vriendin zag het direct: hij wilde terug. ‘Het blijft mijn club, ik moest helpen.’

Het viel hem niet mee. ‘Er was in alle geledingen haast niets meer over. Ik was als een leraar die op schoolreisje ging met zijn leerlingen, moest ook doorlopend bezorgde supporters te woord staan. Pas later kwam de versterking, vooral Spanjaarden, echte teamspelers, goeie gasten. Maar het duurde lang voordat de puzzel paste.’

De ommekeer kwam na de afgang thuis tegen Jong Ajax eind november, toen Twente met 5-2 verloor. De ploeg ging defensiever, resultaatgerichter spelen. Een week later was er een benauwde bij Volendam, mede door een treffer van Brama. ‘We zijn defensief nu echt heel sterk, dan hoef je er maar een te maken. Maar ik gun ons trouwe publiek meer vermaak.’

Negativiteit

Een kampioenschap zou wat Brama betreft wedijveren met de landstitel in 2010. ‘Dat was wel het allerhoogst haalbare, maar daar groeiden we naartoe. Dit seizoen zijn we echt van nul of zelfs daaronder begonnen. Er zat nog veel negativiteit in de club door de degradatie, de financiële problemen. Dat moet nog steeds verwerkt worden. Volgende week is er weer een spannend moment met de gemeente. Wij kunnen daar niets aan doen, alleen ons ervan afsluiten en presteren.’

Ook over het anti-Twente-sentiment in het hele land, maar op sommige plekken nog iets heviger zoals in Deventer, haalt Brama zijn ranke schouders op. ‘Ik snap dat, want Twente heeft dingen gedaan die dat opwekken. Al werkt er nu geloof ik niemand meer die daar iets mee te maken heeft. Ik denk dat het sentiment langzaam zal draaien.’

Al die Duitse vlaggen in het uitvak noemt Brama ‘een geintje’. Grijnzend: ‘Vanavond is iedereen in Enschede voor Nederland, hoor.’