FC Twente wil voortborduren op vorig seizoen en vlekkeloze voorbereiding, maar schiet tegen NEC gelijk tekort

Met een goal in blessuretijd kroont Sem Steijn zich tot matchwinnaar van FC Twente in de wedstrijd tegen NEC. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Robin Pröpper kon een geniepige glimlach nauwelijks onderdrukken. De gelaatsuitdrukking van de FC Twente-aanvoerder was de weerspiegeling van de gestolen overwinning (0-1) tegen NEC. ‘We hebben gewonnen, maar zijn ook in veel facetten tekortgeschoten’, zei hij aan de rand van het veld.

Lange tijd dreigde de ‘kampioen van de voorbereiding’ – Twente maakte indruk en verloor geen wedstrijd in aanloop naar de competitie – direct punten te verspelen in Nijmegen. Maar in blessuretijd zorgde de ingevallen Sem Steijn alsnog voor de onverdiende, doch bevrijdende treffer. De middenvelder rondde een bekeken wippertje van Joshua Brenet beheerst af.

Het stroeve en moeizame spel van Twente contrasteerde met de hooggespannen verwachtingen rondom de ploeg van trainer Ron Jans. Twente wil voortborduren op het succes van vorig seizoen, toen het verrassend als vierde eindigde, met Europees voetbal als beloning. De club lijkt de periode van sportieve en financiële rampspoed definitief achter zich te hebben gelaten.

Lange tocht naar subtop

Ga maar na: vier seizoenen geleden vertoefde de landskampioen van 2010 nog in de eerste divisie na jaren van financieel mismanagement. Sindsdien begon Twente aan de lange tocht terug richting de Nederlandse subtop, waar het qua statuur en achterban hoort. Maar dat telde niet gedurende de bijna-ondergang van het voetbalbolwerk. Dit seizoen wist Twente de begroting met vijf miljoen euro op te schroeven, tot dertig miljoen.

Een cruciale slag werd twee jaar geleden geslagen, met de komst van technisch directeur Jan Streuer en trainer Jans. Het ervaren duo wist de juiste spelers te verleiden naar Enschede te komen en formeerde een hecht collectief, met een tiende en knappe vierde plaats als tastbaar resultaat. Het moet de basis zijn voor een nieuw vruchtbaar seizoen.

Dat kan grotendeels met dezelfde selectie, al zou Feyenoord verwoede pogingen doen om middenvelder Ramiz Zerrouki los te weken. Vooralsnog wist de club de succesploeg intact te houden en versterkte zich met Steijn, die werd weggeplukt bij ADO Den Haag. Het 20-jarige talent begon op de bank tegen NEC.

Perspectief

Belangrijker, vaste waarden als Brenet en Michel Vlap konden bij respectievelijk Feyenoord en Fortuna Sittard meer geld verdienen, maar kozen voor het perspectief en voetbalgeluk dat zij vorig seizoen in Enschede hervonden, met een volle Grolsch Veste als aanlokkelijk decor. Trots meldde de club onlangs dat alle 22.500 seizoenkaarten verkocht zijn.

‘De buitenwereld verwacht meer van ons en die druk leggen we onszelf ook op’, zei Pröpper. ‘Dat mag ook wel als je onze selectie ziet. We zijn bij elkaar gebleven en een jaar verder als ploeg. Maar dat wil niet zeggen dat we het wel even makkelijk doen. Als we dat denken, hebben we het tegen elke tegenstander moeilijk. Dat kon je vandaag wel zien.’

De wedstrijd tegen NEC kwam drie dagen nadat Twente na acht jaar zijn rentree had gemaakt in Europa. De ploeg van Jans won in de derde voorronde van de Conference League overtuigend bij FC Cukaricki (1-3). In Enschede volgt donderdag de return tegen de Servische nummer drie, waarna mogelijk in de play-offs het Italiaanse Fiorentina wacht, als laatste obstakel richting het derde Europese toernooi.

Met het tweeluik tegen Cukaricki in zijn achterhoofd, gooide Jans zijn gehele voorhoede in Nijmegen overhoop. Van Wolfswinkel, Misidjan en Rots begonnen op de bank. Cerny, Ugalde en Tzolis kregen het vertrouwen van de voormalig leraar Duits, maar vergaten dat terug te betalen. Met het aanvallende trio wist Twente nauwelijks gevaar te stichten.

Veel concurrentie

‘Wij keken elkaar ook wel even aan toen we de opstelling zagen’, bekende Pröpper. ‘Maar het zegt ook iets over de breedte van onze selectie. Er is veel concurrentie. Dat is nodig ook, want we willen de groepsfase van de Conference League halen. Dan speel je veel wedstrijden.’

Het zou een enorme boost zijn voor de club die sneller uit het dal klimt dan verwacht. In het beleidsplan dat vorig jaar werd geschreven, valt te lezen dat Twente zich dit seizoen een plek in de top tien ten doel heeft gesteld. Meedoen om Europees voetbal was eigenlijk pas over twee seizoenen ingecalculeerd. Plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal blijft het uitgangspunt deze competitie.

‘Als ik zeg dat ook wij meer van onszelf verwachten, heb ik het niet per se over de positie op de ranglijst’, aldus Pröpper. ‘Wel over de manier waarop we voetballen en ons als team ontwikkelen. We willen aan de bal graag dominant zijn. Daarin kunnen we nog groeien.’

Daarmee zei de centrale verdediger niets te veel, afgaande op het duel met NEC, waar nieuweling Oussama Tannane de meest bedrijvige en in het oog springende speler was. Pröpper: ‘Het was niet goed genoeg, dat weten we. Maar dat we nog winnen, is toch wel lekker.’