FC Twente verliest van Top Oss, tot ongeloof van cultheld en oud-speler Jeroen Heubach

Een mislukte aanval van FC Twente. Foto Klaas Jan van der Weij

De ‘tjongejonge’ die FC Twente-cultheld Jeroen Heubach op de hoofdtribune slaakt is nauwelijks hoorbaar, maar lijkt toch uit zijn tenen te komen. Met de verbale hulp van bijna 20.000 veel feller meelevende fans doet FC Twente pogingen om TOP Oss in de slotfase te kraken. Probleem: ze zijn te halfslachtig van aard. Met 1-2 wint het bescheiden TOP zodoende zaterdagavond van de landskampioen van 2010, die het leven op reuzenvoeten afgelopen seizoen moest bekopen met degradatie naar de eerste divisie en daarin nu zevende staat.

‘Vroeger wonnen we van topclubs, nu verliezen we van TOP,’ zegt Heubach grinnikend. Hij laat zich niet meer zo snel raken door rode ellende, al is zijn hart voor eeuwig vuurrood, de kleur van zijn club. 273 competitiewedstrijden, 37 bekerwedstrijden en 14 Europese wedstrijden speelde Heubach (43) voor Twente tussen 1994 en 2010. Voordat hij prof werd, stond hij tussen de harde kern.

Op zijn telefoon toont hij een recente foto van een arm waarop zijn statistieken in zwarte inkt gedrukt zijn. Het is niet zijn arm, het is die van een 21-jarige Twente-fan, erboven staan zijn rugnummer en naam. Een aantal andere fans liet een actiefoto van Heubach met zijn middelvinger omhoog tatoeëren. Die vinger toonde hij de FC Utrecht-fans nadat hij met FC Twente in de bekerfinale van FC Utrecht verloren had.

Tatoeage

Hij draagt de bijnaam ‘Heubach Hooligan’ met trots. Dat hij, een eenvoudige linksback uit het naburige Glanerbrug, nog steeds bij supporters op het lijf vereeuwigd wordt, vindt hij ‘ongelooflijk’. ‘Iedereen is hier hartstikke nuchter, maar als het op FC Twente aankomt, wordt het anders.’

Thuiswedstrijden volgt hij thans in het bedaagde vak 116 tussen andere oud-spelers als kalme chaperon van zijn 11-jarige zoon Jasper. ‘Ik hoef niet meer zo nodig, maar Jasper is sinds vorig seizoen gek van Twente.’

Dus kocht hij een extra seizoenkaart van de club die hem 2,5 jaar geleden nog wegstuurde als jeugdtrainer. ‘Natuurlijk moest er bezuinigd worden. Maar steeds was er gezegd: het komt goed met jou. Dus daar ging ik vanuit. Moest ik toch ineens op de club komen. Binnen tien minuten stond ik buiten. Daarna had ik geen zin meer om naar wedstrijden te gaan.’

Het virus bleef. Na de degradatie voelden vader en zoon zich een week ‘heel kut’. Daarna meldde Jasper dat hij toch weer wilde gaan. De sfeer is ‘nog steeds super’, zegt hij.

Nooit meer terugblikken

Een paar etages lager vertelt Ted van Leeuwen, een paar maanden geleden begonnen aan zijn tweede tijdperk als technisch directeur bij Twente, geen zin meer te hebben in terugblikken. In de regionale krant Tubantia heeft hij die ochtend nog de vloer aangeveegd met de vorige directie, die ‘letterlijk niks’ had achtergelaten.

Van Leeuwen: ‘We moeten uit dat proces, move on. Het is niet meer zo erg als het was, het elftal lijkt perspectiefrijk, de fans laten op een on-Nederlandse manier zien achter de club te staan.’

Twente verwelkomt meer seizoenkaarthouders dan tijdens de Champions League-jaren. Voor het treffen met TOP, dat bijna steevast eindigt in de kelder van het betaald voetbal, zijn er nog eens vierduizend kaarten in de losse verkoop verkocht. Zelfs na de snelle 0-2 achterstand wordt van alle tribunes ‘come on, Twente Enschede’ geschreeuwd.

De ploeg is vooral gevuld met onbekende namen. Van Leeuwen: ‘Pas vier, vijf weken voor het einde van de transferwindow was er duidelijkheid over ons budget. Toen had iedereen zijn winkelmandje al gevuld. Dit elftal is niet ingespeeld, dat duurt nog vier, vijf wedstrijden.’

De rest van Nederland kijkt smalend naar FC Twente. ‘Twente wordt gezien als Hoffenheim en Chelsea, clubs die plots de top bestormden met veel geld. Terwijl we eerder de armste club zijn.’

Spanjaarden

Van Leeuwen vertrouwt erop toch een goede selectie te hebben samengesteld. ‘Als je de reputatie hebt, dat je degene bent die een speler geholpen heeft in wie niemand wat zag, dan krijg je een hoop spelers aangeboden. Maar zelfs als je daar die paar goede spelers uitpikt, is er geen keiharde garantie dat het allemaal klikt en klopt.’

Daarom haalde hij vooral veel Spanjaarden. ‘Spanjaarden zijn sociaal veel vaardiger en ze kunnen goed voetballen. Ze moeten alleen leren dat je hier anders verdedigt.’

Profetische woorden. TOP Oss lokt Twente naar voren om tweemaal in de ruimte te duiken die de Spaanse rechterkant laat. TOP-spelers Smeets en Dogan profiteren klinisch. Twente prikt alleen terug dankzij rechtsbuiten Aitor Cantalapiedra. ‘Voor de rest heeft-ie niet zoveel goed gedaan,’ oordeelt Heubach over Cantalapiedra tegen het slot. Liever ziet hij meer Nederlandse spelers. ‘Voor de communicatie, de herkenbaarheid, de speelwijze.’

In de jeugd zag hij zat talent voorbijkomen. ‘Maar ze zitten op de bank, de tribune of vertrekken. Terwijl deze backs helemaal niet kunnen verdedigen.’

Voor de rest ondergaat hij de nederlaag gelaten. ‘Je kon erop wachten. Van Sparta en Roda wonnen we, maar toen was het ook niet echt goed, bij Helmond Sport pakten we met geluk nog een punt.’

Heubach weet: de mensen zullen blijven komen. ‘In deze regio is er verder niet zoveel te doen en de club was vaker in last. Ik stond al voor de titel een paar keer met de ploeg op het gemeentehuis om geld te bedelen. Daarna speelden we Champions League, kwam de Grolsch Veste en nu is het weer… ja, minder.’

De volgende dag is hij alweer vroeg op vanwege zijn huidige job als begeleider van jongeren met problemen. De cultheld moet meer praten dan hem lief is. ‘Ze zijn allemaal gek van Twente. Hoe kan het dat we verliezen van TOP, vragen ze. Tja, dat kan ik ook niet uitleggen.’