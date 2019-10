FC Twente verliest kansloos van Wolfsburg in Champions League duel

Dominique Bloodworth van Wolfsburg juicht na het maken van haar doelpunt tegen FC Twente. Beeld BSR Agency

De nationale voetbalploeg is Europees kampioen en tweede van de wereld, maar het clubvoetbal bij de vrouwen heeft nog een gigantische achterstand op de top.

Zoals was verwacht, zo ongeveer verliep de wedstrijd tussen de Europese topclub VfL Wolfsburg en de Nederlandse kampioen FC Twente, in de achtste finales van de Champions League: 6-0, met de zesde treffer als hoogtepunt van de avond; een vrije trap van de Nederlandse international Dominique Bloodworth van ongeveer 20 meter, die via de lat perfect in de bovenhoek verdween.

De terugwedstrijd, over twee weken in Enschede, is een nuttige ervaring voor de spelers en een mooi uitje voor het publiek naar de Grolsch Veste, een kans om de echte top in actie te zien.

‘2-0, niets om je voor te schamen’, zei de verslaggever van RTV Oost bij rust. De regionale zender toonde de wedstrijd rechtstreeks, net als tal van websites en de Duitse abonneezender Sport1. Het ontwikkelen van de eredivisie voor vrouwen is één van de speerpunten in het beleid van de KNVB, maar dat kost vooral inspanning en geld. Geld om spelers beter op te leiden, om ze een loon te betalen, om ze eventueel langer in Nederland te houden.

De topspeelsters verhuizen vaak op jeugdige leeftijd naar Engeland, Frankrijk, Duitsland of Spanje, de sterkere competities van Europa, die de hegemonie in het vrouwenvoetbal steeds meer overnemen van vertegenwoordigers uit Noord-Europa. Zo scoorde de topscorer aller tijden van de nationale ploeg, Vivianne Miedema, woensdag vier keer voor Arsenal, bij Slavia Praag (uitslag 2-5).

Dominique Bloodworth schiet op doel en maakt de 6 0 tegen Twente. Beeld BSR Agency

Wolfsburg, met topspelers als keeper Hedvig Lindahl uit Zweden, Bloodworth, de Duitse topper Alexandra Popp en Pernille Harder uit Denemarken, een van de uitblinkers op mondiaal niveau, schoof Twente achteloos opzij. Wolfsburg, dat ook bij de vrouwen werkt met een miljoenenbudget, won de Champions League in 2013 en 2014 en bereikte in 2018 voor het laatst de finale, verloren van het beste team van allemaal, Olympique Lyon. Wolfsburg is ook in Duitsland een klasse apart, met nu alweer 18 punten uit 6 duels in de competitie, met een doelsaldo van 26-2.

Hoe groot het verschil is tussen de beste clubs uit de eredivisie en de topclubs van Europa bleek vorig jaar in extreme mate, toen Ajax in de achtste finales over twee duels met 13-0 verloor van Lyon. Zover zal Twente het mogelijk niet laten komen, al had de uitslag in het AOK Stadion best 8-0 kunnen zijn, of 10-0. Wolfsburg miste reeksen kansen, waardoor de score enigszins draaglijk bleef. Keeper Daphne van Domselaar, 19 jaar pas en daarmee model voor de gemiddeld piepjonge leeftijd van de eredivisie, onderscheidde zich met talloze reddingen.

Zsanett Jakabfi uit Hongarije scoorde twee keer voor rust, Bloodworth maakte na een uur 3-0 na een scrimmage. De 4-0 en 5-0 waren van Harder en invaller Fridolina Rolfö uit Zweden, ook een international in de zeer ervaren Duitse ploeg. De 6-0 was van grote klasse. FC Twente, getraind door de Duitser Tommy Stroot, kwam geen enkele keer serieus in de buurt van het Duitse doel.

David tegen Goliath, had Stroot gezegd in de voorbeschouwing. Zo was het, met het verschil dat de Bijbelse David won van Goliath. Stroot toonde zich voor de camera’s van RTV Oost teleurgesteld, al was hij niet verrast. ‘We wisten dat we tegen de wereldtop speelden. Dit zijn nu eenmaal de verhoudingen.’