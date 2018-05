FC Twente verdwijnt in rookgordijn naar eerste divisie

Als rookbommen in de tweede helft van FC Twente - NAC voor dikke, zwarte wolken boven de Grolsch Veste zorgen, ligt de symboliek voor het oprapen. De kampioen van 2010 is bezig aan de voorlopig laatste wedstrijd in de eredivisie. Omdat niemand nog een hand voor ogen ziet, wordt het duel tijdelijk gestaakt. Van een waardige afsluiting van het seizoen, waarop interim-trainer Marino Pusic vooraf had gehoopt, is dan al lang geen sprake meer.



En dat terwijl er in de dagen na de degradatie, die vorige week tegen Vitesse zijn beslag kreeg, juist een hartverwarmende saamhorigheid was ontstaan in Enschede.