FC Twente van schlemiel tot winnaar na trainingskamp in 'bedevaartsoord' De Lutte

Trainingskamp

Ik denk niet dat zo'n uitstapje de hoofdoorzaak is van onze overwinning Jan van Halst

Er kwamen nieuwe spelers. 'En die hebben echt wel kwaliteit. Maar je zit in de categorie dat ze een kras hebben. De een wat dieper dan de ander. Daar moet eerst wat weefsel omheen voordat ze echt van waarde zijn.'



Er volgde vorige week beraad. Staf en directie opteerden onder meer voor een uitstapje naar het rustieke landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte, zo'n 25 kilometer verderop, waar Ajax in de zomer steevast een week resideert en, veelal aan de hand van Nederlandse coaches, ook Everton, Southampton, Bayern, Porto en Schalke bivakkeerden. Het is een fraai hotel, er zijn wat aardige voetbalvelden, maar in De Lutte is verder weinig te beleven. In die luwte is het prettig aanscherpen, ondervond ook FC Utrecht anderhalf jaar geleden.



Gerept werd over een heus trainingskamp als noodgreep om de Twentse crisis te bezweren. Spelers zouden klaar zijn met Hake. Van Halst glimlachend: 'Alles is nu even nieuws rond ons. Ik denk niet dat zo'n uitstapje de hoofdoorzaak is van onze overwinning. Maar het is goed om soms even weg te gaan, om ook 's avonds bij elkaar te zitten.'