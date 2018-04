FC Twente moet na degradatie diep snijden in begroting

Acht huurlingen

Toch zullen de gevolgen van de degradatie in alle geledingen bij Twente tastbaar zijn. De selectie telde maar liefst 44 spelers, van acht huurlingen (Ter Avest, Hooiveld, Maher, El Hamdaoui, Cuevas, Lam, Slagveer en Tighadouini) wordt afscheid genomen. Bij tien spelers staat een zogeheten 'degradatieclausule' in het contract.



Zij zullen vertrekken of moeten genoegen nemen met een sterk gereduceerd salaris. Sterspeler Oussame Assaidi vertelde zondag dat hij 'geen hap door zijn keel kreeg' na de pijnlijke aftocht van zijn ploeg. Maar ook hij zal zondag in de laatste thuiswedstrijd tegen NAC worden uitgezwaaid.



De binnenkort aan te stellen technisch directeur moet FC Twente een nieuw gezicht geven. Het is nog onduidelijk of de huidige directie mag aanblijven. Jan van Halst wordt verantwoordelijk gehouden voor het ontslag van de trainers Hake en Verbeek en het samenstellen van een zwakke selectie. De vorige technisch directeur doet nu commerciële zaken. 'We zullen grondig evalueren', zei Velderman.



Ook de gezamenlijke jeugdopleiding met buurman Heracles staat onder druk. Twente investeert nu 2,5 miljoen euro in de jeugd, Heracles slechts 180 duizend euro. 'Dat verschil is veel te groot', aldus Velderman. Wanneer Heracles geen concessies doet, zal Twente de jeugdopleiding vermoedelijk opheffen.



De eerste positieve reactie kreeg de club van hoofdsponsor Pure Energie, die eerder overwoog zich terug te trekken bij degradatie. Velderman sprak van een 'genereus aanbod'. Ook Grolsch blijft als naamgever van het stadion de club steunen, zij het voor een lager bedrag. 'Het is duidelijk dat we hier niet zonder kleerscheuren uitkomen', aldus Velderman.