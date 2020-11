FC Twente met een mix van counterspecialisten en eigen jeugd op weg naar de subtop

FC Twente coach Ron Jans spreekt zijn spelers toe tijdens de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Twente. Beeld ANP

Vitesse is niet de enige verrassingsploeg van dit jonge eredivisieseizoen. In de schaduw van het Arnhemse succes is het Twente van trainer Ron Jans bezig aan een uitstekende seizoenstart. Na de zwaarbevochten zege op ADO Den Haag staan de tukkers na acht speelrondes op bijna evenveel punten (17) als zij in de laatste twintig duels van het vorige seizoen pakten (18).

Voetbalminnend Enschede kon wel een meevallertje gebruiken. FC Twente heeft een decennium achter de rug waarin een kampioensploeg (2010) transformeerde in een degradant (2018). Dat de club gaandeweg die jaren te boek kwam te staan als vreemdelingenlegioen heeft een reden. In de elf seizoenen na het kampioensjaar trok Twente liefst 77 spelers uit buitenlandse competities aan; een moyenne van zeven nieuwelingen uit den vreemde per seizoen.

Dit alles maakt het des te opvallender dat Twente, een club met een destructief transferverleden, dit seizoen juist de kweekvijverploeg is op de Nederlandse velden. Met keeper Joël Drommel (23), linksback Jayden Oosterwolde (19), teruggekeerde veteraan Wout Brama (34) en zijn middenveldpartners Godfried Roemeratoe (21) en Jesse Bosch (20) telt het basiselftal van Jans liefst vijf plekken met spelers uit de eigen opleiding.

Sterker, in de eerste zeven speelrondes gaf geen club meer speelminuten aan zelf opgeleide spelers dan Twente (44 procent van de speeltijd). De tukkers bevinden zich hiermee in een chique gezelschap, aangezien de andere drie eredivisionisten waar dit seizoen minstens dertig procent van de totale speeltijd naar eigen jeugd ging topclubs AZ (37 procent), Feyenoord (35) en Ajax (30) zijn.

Waar de Twentse jeugdproducten het fundament vormen van dit verrassend presterende elftal, zijn het de drie ex-Ajacieden in de voorhoede die de grootste stempel drukken op de speelstijl. Met Vaclav Cerny op rechts, Queensy Menig op links en Danilo Pereira als spits heeft Twente drie explosieve aanvallers voorin staan.

Coach Ron Jans. Beeld BSR Agency

Niet voor niets loert de ploeg van Jans dan ook wekelijks op de counter dit seizoen. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers. Hoewel slechts vier eredivisieploegen een lager balbezitgemiddelde laten noteren dan de Tukkers (46 procent), is Twente dit seizoen alsnog een van de meest scorende ploegen. Opvallend: bij 17 van de 20 Twentse doelpunten is Cerny, Menig of Danilo betrokken als schutter of aangever.

Een fout maken in de spelopbouw is dan ook dodelijk tegen dit snelle Twente. Dat leert ook ADO, wanneer het een kwartier na rust met balverlies op de eigen helft de 2-0 inleidt, en hetzelfde doet in de slotfase bij de 4-2 van ingevallen tiener Thijs van Leeuwen. Liefst 13 van de 20 Twentse goals vielen dit seizoen uit omschakelingen - aanvallen bestaande uit minder dan vijf passes, volgend op balverlies van de opponent.

Vooral Danilo gedijt uitstekend bij deze op rappe uitbraken gerichte speelstijl. De van Ajax gehuurde Braziliaan is, na zijn mooie krulbal tegen ADO voor de 2-0, dit seizoen met 8 goals en 4 assists al betrokken bij 12 doelpunten, meer dan welke andere eredivisiespeler dit seizoen.

Hoewel Twente het initiatief in balbezit graag aan de tegenstander laat, slaat het telkens als eerste toe. De 1-0 van Menig tegen ADO betekent dat de tukkers nu in elk van hun acht competitieduels goed zijn voor de openingstreffer. Twente is vliegend gestart, en lijkt met een verzameling zelf opgeleide spelers en een trio counterspecialisten klaar voor een terugkeer in de vaderlandse subtop.