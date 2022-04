FC Twente legt nog maar eens bloot waar PSV volgend seizoen onder Van Nistelrooij aan moet gaan werken

FC Twente-keeper Lars Unnerstall gaat in de fout, Olivier Boscagli profiteert namens PSV. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mocht Ruud van Nistelrooij met een notitieblok naar FC Twente - PSV hebben gekeken, dan zal hij zijn vingers blauw hebben geschreven. Na 96 even enerverende als spectaculaire minuten had de nieuwbakken trainer van PSV een helder overzicht van de kwaliteiten en gebreken waarmee hij komend seizoen aan de slag kan.

De oud-spits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid zal met grote tevredenheid een plusje hebben gezet achter de woorden veerkracht en weerbaarheid. Grotere zorgen moet hij hebben over de stabiliteit van PSV. Een terugkerend probleem dit seizoen.

Want PSV zag het zicht op de landstitel vertroebelen, juist in de week dat met het aanstellen van Van Nistelrooij als opvolger van Roger Schmidt een stap richting de toekomst werd gezet. De ploeg stuntelde een halfuur tegen Twente (3-0-achterstand) en kon die schade maar deels herstellen: 3-3. Met nog zes wedstrijden te gaan is de achterstand op koploper Ajax tot vier punten gegroeid, met bovendien een veel minder doelsaldo.

Nieuwe koers

Van Nistelrooij gaf na lang wikken en wegen afgelopen week zijn jawoord aan PSV, in de overtuiging dat hij de club verder kan helpen. Hoewel nog onduidelijk is hoe PSV, dat nog strijdt op drie fronten, het seizoen zal eindigen, is het evident dat er komende zomer veel verandert in Eindhoven. Evenals twee jaar geleden, toen Schmidt werd aangesteld.

De Duitse coach poogde een heel nieuwe speelwijze met veel loopvermogen te introduceren, waarbij de in Nederland gekoesterde percentages balbezit onbelangrijk waren. Schmidt redeneert vanuit het balbezit van de tegenstander, om in de omschakeling toe te slaan. Hij zocht daar een trits noodzakelijke spelers bij.

Van Nistelrooij gaf eerder al aan dat hij dominant wil voetballen door de bal te hebben, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Niet voor niks schreef de nieuwe trainer, die jarenlang werkzaam was in de jeugdopleiding van PSV en dit seizoen trainer is van het beloftenteam, mee aan een epistel over het dna van de club. Het is de vraag met welke spelers hij zijn geliefde spel kan en wil gaan spelen komend seizoen.

Welke doelman?

Hoe dan ook zal Van Nistelrooij na zaterdagavond een nog groter vraagteken hebben gezet achter de vraag wie komend seizoen zijn doelman is. De gehuurde reservekeeper Yvon Mvogo vertrekt bij PSV en Joël Drommel ging tegen zijn oude club bij twee doelpunten van Twente-spits Ricky van Wolfswinkel opnieuw opzichtig in de fout. De weifelende keeper bewees dit seizoen al meerdere keren moeite te hebben met het niveau.

Het is niet de enige positie waarover Van Nistelrooij samen met de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands en technisch manager John de Jong een ei moet leggen. Middenvelder Ibrahim Sangaré wordt begeerd door buitenlandse clubs en aanvallende impulsen zijn hard nodig nu het ernaar uitziet dat Eran Zahavi, Mario Götze en Cody Gakpo vertrekken. Meer dan ooit heeft PSV behoefte aan een type spits als Van Nistelrooij zelf. In drie seizoenen scoorde hij 62 keer voor PSV.

In de gesprekken die Van Nistelrooij met het bestuur voerde, kreeg hij te horen dat investeringen in de zomer mogelijk zijn, mede door een lening van dertig miljoen uit een tweede partnerfonds. Het is de bedoeling dat een deel van het geld wordt ingezet om talenten tussen de 15 en 21 jaar eerder naar Eindhoven te lokken. PSV wil de komende jaren nog meer de nadruk leggen op de jeugdopleiding, een belangrijke levensader van de club.

Als Van Nistelrooij deze week nog eens door zijn notities bladert, is de kans groot dat hij de naam van Joey Veerman in dikgedrukte letters tegenkomt. Fraai was diens treffer waarmee hij PSV na een dramatisch begin enigszins terugbracht in de wedstrijd (3-1). De middenvelder die deze winter overkwam van Heerenveen blies in zijn eentje weer wat lucht in de longen van zijn ploeg en moet een van de dragende spelers worden van het nieuwe PSV.

Meerdere gezichten

Tegen Twente toonde PSV weer eens meerdere gezichten in een wedstrijd. De ploeg van Schmidt werd het eerste halfuur omver geblazen, maar knokte zich na de rust toch weer in de wedstrijd. Na het snelle doelpunt van Gakpo na rust maakte Olivier Boscagli in blessuretijd alsnog gelijk. Het zei iets over de veerkracht en teamspirit waar PSV dit seizoen vaker op kon terugvallen, al voelde het gelijkspel in de strijd om de titel als een nederlaag.

‘Het is knap dat we terugkomen, maar het is niet genoeg’, zei Schmidt. Hij oordeelde mild over zijn ploeg en roemde het sterke spel van Twente in het eerste halfuur. ‘Dit is ook voetbal. Aan het eind van het seizoen heb je ongeveer 60 wedstrijden gespeeld. Die kun je niet allemaal op topniveau spelen.’

Van Nistelrooij zal met die verklaring waarschijnlijk geen genoegen nemen, gezien de winnaarsmentaliteit die hij naar Eindhoven heeft meegenomen van Manchester United en Real Madrid.