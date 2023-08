FC Twente krijgt in Istanbul een gevoelige les na rode kaart voor Youri Regeer

Fenerbahçe viert feest na de 4-1. Beeld Pro Shots

Oude bekenden deden FC Twente pijn in Istanbul namens Fenerbahçe, al blijft het de vraag of het ook 5-1 was geworden als Twente-speler Youri Regeer niet kort voor rust rood had gekregen. Enfin, het is niet meer relevant en ook wel het loon van de onervarenheid, want de overtreding was onnodig hard.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Ervaring, daarvan bulkt Fenerbahçe. Uit de internationale top, maar ook vanuit de eredivisie. Sebastian Szymanski, vorig seizoen gehuurd door Feyenoord, en de Nederlandse, voormalig Twente-speler Jayden Oosterwolde tekenden voor de eerste twee treffers. Irfan Kahveci trof daarna nog tweemaal doel met goede rollen van voormalig NEC-speler Ferdi Kadioglu en oud-Ajacied Dusan Tadic. Die laatste trapte zelf de 5-1 binnen vanaf de strafschopstip.

Overlopen

Twente kwam nog op 0-1 via Manfred Ugalde, maar na het rood van Regeer werd de ploeg meer en meer overlopen. Het werd een kwestie van tegenhouden, treiteren en traineren, maar dat zijn niet echt kwaliteiten van Twente, van zowat geen enkele Nederlandse club trouwens.

Over een week thuis is er kans op eerherstel. Fenerbahçe zal dan niet alle kanonnen opstellen, maar oogt te gelouterd om zich nog te laten verrassen.

FC Twente begon met lef in het stadion van Fenerbahçe dat vol zat voor deze laatste horde op weg naar het Conference League-toernooi. Er werd doorlopend gezongen, maar het kritische publiek keerde zich wat van de thuisploeg af door de Tukkerse durf. Helemaal toen Twente in de 20ste minuut op voorsprong via spits Ugalde. Er ging een goede combinatie aan vooraf. De gedachte aan een stunt zwierf even door de lucht, want Twente kreeg direct weer een uitstekende kans voor Michel Vlap die de bal goed aannam en ook aardig liftte, maar het gezicht van doelman Can Egribayat trof.

Uit het niets viel de gelijkmaker, een perfect geplaatste kopbal van Oosterwolde vanaf de rand van het zestienmetergebied na ruim een half uur. Nota bene Oosterwolde dus, misschien niet eens gestart als iedereen fit was geweest bij Fenerbahçe. Hij speelde centraal achterin met power, maar soms wat al te druistig, zoals Twente hem nog kende toen hij daar speelde in de jeugd en het eerste. Begin 2022 werd de linksback gekocht door Parma alwaar hij afgelopen winter werd opgepikt door een nog iets grotere geelblauwe club.

Geelblauw was het overal in het Sükrü Saracoglu stadion, schitterend gelegen nabij de Aziatische oever van de miljoenenstad. Voor veel Twente-spelers was het een atmosfeer die ze nog nooit hadden meegemaakt.

Ontmanteld

FC Twente, winnaar van de play-offs om Europees voetbal, kende een ultrakorte zomerstop en werd, zoals het een goed presterende Nederlandse club betaamt, beroofd van zijn fraaist opgepoetste diamanten. Cerny, Zerrouki, Misidjan en Pleguezuelo gingen al, Joshua Brenet zal mogelijk nog volgen. Met de blessure van Gijs Smal erbij zijn de zijkanten volledig ontmanteld.

Het was improviseren voor de nieuwe trainer Joseph Oosting, die de succesvolle en charismatische Ron Jans is opgevolgd. Twente knokte zich voorbij Hammarby en flaneerde langs FC Riga. Het won tweemaal in de eredivisie en ging dus toch met een goed gevoel naar Turkije.

Maar een blik op de cv’s van alle acteurs deed al het ergste vermoeden. Fenerbahçe heeft onder anderen Fred van Manchester United gekocht, en ook Edin Dzeko, gelouterde spits, net als de Belg Michy Batshuayi, en nam Tadic gratis over van Ajax. Voor zo’n dertig miljoen euro werden recentelijk Livakovic en Under aangetrokken, er blind van uitgaand dat de club ver gaat komen in de Conference League en er een bittere strijd volgt met de onder anderen met Hakim Ziyech (ook ex-FC Twente) versterkte kampioen Galatasaray.

Twente staat nog in de steigers. Ugalde, vorig seizoen gehuurd, werd gekocht en Younes Taha kwam van promovendus PEC, van Ajax kwamen Regeer en Ünüvar (op huurbasis). Die laatste drie missen eredivisie-ervaring, laat staan in een Europese krachtmeting. Tekenend: Twente wilde niet meer dan een half miljoen uitgeven aan Carel Eiting, wat leidde tot een arbitragezaak tussen de middenvelder en zijn club Volendam.

Mogelijk dat Eiting nog komt, maar het is te laat voor een Europees vervolg, zo werd in Istanbul wel duidelijk. De enige winst is dat het jeugdige Twente weer een stukje verder ontgroend is.