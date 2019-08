FC Twente keert terug in eredivisie met gelijkspel tegen flets PSV

Nick Viergever kopt de bal namens PSV, dat 65 procent balbezit had. Beeld VI Images

Ruim 27 duizend euforische fans beleven een bevrijdingsfeest, nadat FC Twente zich in de eerste divisie een jaar lang heeft mogen schamen voor het wanbeleid dat de club op de rand van de afgrond bracht.

FC Twente is terug waar het hoort en dat willen ze weten ook in Enschede. Een immens spandoek van 240 bij 40 meter wordt ontrold met daarop de tekst: ‘FC Twente, heel mijn leven lang’. Peet Bijen, aanvoerder zolang Wout Brama revalideert: ‘Zo’n spandoek heb ik nog nooit gezien, de fans snakten naar een terugkeer in de eredivisie. Dit feestje gaat nog wel even duren.’

Nog altijd is FC Twente een schip van bijleg dat telkens lijkt te kapseizen en toch weer koers houdt. In april moest de gemeente Enschede opnieuw bijspringen om de club voor een faillissement te behoeden. Het was een beschamende zitting, waarbij 5 miljoen euro werd kwijtgescholden en een bedrag van 9 miljoen euro als een achtergestelde lening werd geparkeerd. Het was de allerlaatste keer, benadrukte het college. Hoe vaak is dat niet gezegd in Enschede?

Vorig jaar zorgden de zogeheten ‘Noabers’ na de degradatie voor een buffer van tientallen miljoenen, maar bij terugkeer op het hoogste niveau moet FC Twente op lange termijn een schuldenlast van 30 miljoen euro wegwerken. Desondanks wist technisch directeur Ted van Leeuwen diverse investeerders weer zo gek te krijgen om een spelersfonds te financieren.

Zo kon de club weer bescheiden winkelen en Van Leeuwen zal glimlachend hebben geconstateerd dat zijn Japanse troef meteen rendement opbracht. Of de 19-jarige Keito Nakamura dezelfde allure zal krijgen als zijn landgenoot Keisuke Honda, die via VVV naar Rusland vertrok, moet worden afgewacht. Maar bij zijn debuut kent ­Nakamura geen podiumvrees.

De communicatie verloopt nog met handen en voeten, aldus Bijen. In een paar woorden Engels zegt Nakamura dat hij ‘meer wil scoren voor Twente’. Bijen: ‘Hij voelde zich snel op zijn gemak. Bij een besloten oefenwedstrijd schoot hij er al drie in. Toen dacht ik: die jongen kan wel wat. Ook toen trok hij naar binnen en bam: lag de bal in het netje. Dus toen ik Nakamura hetzelfde doen zag doen tegen PSV, was ik niet verrast dat ook die bal erin vloog.’

Voor PSV-keeper Jeroen Zoet begint het een pijnlijke statistiek te worden, want opnieuw heeft hij geen antwoord op een schot van afstand. Het lijkt soms alsof Zoet in bed op zijn zij rolt, zo traag reageert de 28-jarige doelman wanneer hij zich moet strekken naar de hoek. Het begint natuurlijk met de weifelende houding van de PSV-defensie, waarin Sainsbury de ­dolende Luckassen vervangt.

Nakamura dribbelt, snijdt naar binnen, ziet niemand op zich afkomen en haalt uit. Zoet ziet de bal vlak voor zich opstuiten en moet alweer passen: 1-0. Zoet pakt geen punten voor zijn ploeg en lijkt zijn krediet nagenoeg te hebben verspeeld.

Na de nederlaag tegen Ajax in het duel om de Johan Cruijff Schaal en de pijnlijke uitschakeling door FC Basel in het voorportaal van de Champions League loopt PSV ook averij op bij de ouverture van de eredivisie. Aan alles is te zien dat de druk op coach Mark van Bommel flink is toegenomen. Zowaar stapt hij van zijn geloof af door PSV met één controleur te laten spelen.

Maar Rosario is bleekjes als slot op de deur, Gutiérrez vindt geen openingen in de Twente-defensie en Pereiro kwijnt weg op de rechterflank. Lozano blijft op de reservebank, al ontkent Van Bommel dat de Mexicaan al op weg is naar Napoli. Ondanks al die wisselingen oogt PSV flets en steriel, het is typerend dat alleen Dumfries scoort na een kopbal uit een corner: 1-1.

Contrast

Van Bommel verpakt zijn frustraties in korte, nietszeggende zinnetjes. Donderdag moet zijn ploeg zich rehabiliteren tegen FK Haugesund, in de derde voorronde van de Europa League. Scherp is het contrast met de gemoedstoestand van zijn jonge collega Gonzalo García, die zaterdagavond op een wolk van geluk zweeft.

De 35-jarige coach van FC Twente was vorig seizoen nog assistent van ­Marino Pusic, die ondanks het kampioenschap in de eerste divisie moest vertrekken. García is zelfs enkele maanden jonger dan rechtsback Paul ­Verhaegh. ‘Leeftijd is niet allesbepalend’, zegt García. ‘Ik voelde me als speler al een coach, ik ben blij dat Ted van Leeuwen in mij geloofde en me de kans gaf om hoofdtrainer te worden.’

García kent het besmeurde verleden van de club. En dus moet de Uruguayaanse Spanjaard woekeren met de beperkingen. ‘Het gaat nu met kleine stapjes vooruit. Het zal lang duren voor FC Twente weer tot de top van de eredivisie behoort. Er moeten zeker nog spelers bij. Maar ik heb geen idee wat mogelijk is. Veel geld is er niet.’

Het aandoenlijke optimisme in Enschede is misschien wel de belangrijkste brandstof, zegt verdediger Bijen. ‘We willen laten zien dat we een aanwinst zijn voor de eredivisie. Dat gezeik van twee jaar geleden met degradatie willen we nooit meer meemaken.’