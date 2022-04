FC Twente is een vervelende ploeg die aan de hand van Zerrouki naar de top sluipt

Ramiz Zerrouki aan de bal tijdens het duel met NEC. Beeld Pro Shots

Ramiz Zerrouki begrijpt het wel als FC Twente een vervelende ploeg wordt genoemd. Geen vervelende ploeg om zelf in te spelen, wel om tegen te spelen. De tegenstander kan nog zo goed zijn, tegen Twente ligt verlies altijd op de loer.

‘Ja, we weten dat we vervelend zijn’, lacht Zerrouki na de wedstrijd tegen NEC, die met een beetje geluk werd gewonnen. ‘Maar wel vervelend in positieve zin. Voor ons is het fijn, voor de tegenstander is het minder.’

De ploeg uit Enschede is er verrassend ver mee gekomen dit seizoen. Met nog vijf wedstrijden is een plek in de play-offs voor Europees voetbal al binnen en heeft het team nog alle kans op de vierde of zelfs de derde plek, die recht geven op directe plaatsing voor voorrondes van de Europa en Conference League.

Regisseur

De Amsterdamse Algerijn Zerrouki (23) is de sobere regisseur van die vervelende ploeg, maar het is absoluut geen straf om hem te zien spelen. Vaak speelt hij vlak voor zijn verdediging, vult daar de gaten op en kletst er geregeld stevig in. Maar hij kan ook heel goed voetballen. Met een subtiele voetbeweging wipt hij de bal over een tegenstander en speelt zichzelf vrij, zijn dieptepasses hebben de juiste snelheid en hij weet bijna altijd de vrije man te vinden.

Tegen NEC speelt hij in de 65ste minuut vanaf links Virigil Misidjan aan op de rand van de zestien meter. Met zo’n pass waarop Daley Blind het patent heeft, tussen alles en iedereen heen in de voeten. Zijn ploeggenoot draait zich knap vrij en schiet de bal hard en precies in de hoek, 1-0.

NEC is juist ietsje beter, zorgt zoals vaak dit jaar met Elayis Tavsan voor dreiging, maar krijgt ook weer geen grote kansen. Juist in de fase dat de thuisclub meer aandringt, helpt Ali Akman Twente een handje. Na een onbesuisde tackle krijgt de NEC-aanvaller eerst geel en na ingrijpen van de VAR rood. Zo’n voordeeltje moet je dit team niet geven.

Gemor

Toch wordt er in Twente wel een beetje gemord. Spectaculair is het zelden, al maakte de 3-3 vorige week tegen PSV veel goed, maar de meeste fans weten ook waar de club vandaan komt. Na het kampioenschap in 2010 volgde de neergang met de degradatie in 2018 als dieptepunt.

Financiële buitensporigheden zoals in de tijd van de flamboyante voorzitter Joop Munsterman kan Twente zich niet meer veroorloven. De opgebouwde schuldenlast zorgt ervoor dat er relatief weinig in de spelersgroep gestopt kan worden.

Toen trainer Ron Jans in de zomer van 2020 begon, had hij acht veldspelers en vier keepers tot zijn beschikking. De ervaren technisch directeur Jan Streuer – inmiddels 70 – sprokkelde met huurlingen en transfervrije spelers een ploeg bij elkaar, die als tiende eindigde. Dit jaar kon zo weer een stap worden gezet met onder meer Robin Pröpper, Michel Vlap en topscorer Ricky van Wolfswinkel.

Fratsen

Jans (63) heeft er een team van gemaakt, zoals hij eerder ook bij Groningen en PEC Zwolle deed. Met die subtoppers haalde hij al Europees voetbal, met PEC won hij bovendien de beker. Als het kan met aantrekkelijk, aanvallend voetbal, als het moet met voetbal zonder fratsen. ‘Zonder mijn spelers tekort te willen doen’, zei hij laatst in Voetbal International over dit Twente, ‘je moet een sterke, hardwerkende knol ook niet aan een concours hippique laten meedoen’.

Zijn ploeg moet het volgens hem van ‘veel werklust, loopvermogen en teamgeest’ hebben. Zoals in de 75ste minuut tegen NEC als Misidjan de bal met een uiterste krachtsinspanning nog net weet binnen te houden en kan voorzetten en Dimitrios Limnios met een uitgestoken been de 2-0 binnentikt.

‘Dat geklaag horen we niet meer echt’, zegt Zerrouki, die in 2016 overkwam van Ajax en vorig jaar doorbrak. ‘Het stadion zit vol met 30.000 mensen en niet iedereen kan positief zijn, maar we beginnen steeds beter te voetballen.’ Enthousiasme is er in ieder geval genoeg: zaterdag stonden er files rond de Grolsch Veste omdat duizenden supporters een retrojack kwamen halen, dat ze kregen bij een verlenging van hun seizoenkaart.

Profiteren

Het doel voor dit jaar is nu directe plaatsing voor Europees voetbal. Zerrouki durft niet te zeggen of hij er volgend jaar nog bij is. Hij heeft zich in de kijker gespeeld, ook met het nationale team van Algerije, dat onlangs net het WK misliep. Wel verlengde hij onlangs zijn contract tot 2025, zodat Twente bij een vertrek kan profiteren.

‘De club heeft mij ook de kans gegeven’, legt hij zijn besluit uit. ‘Als ik ga, wil ik dat met een goed gevoel doen en iets achterlaten.’

Het zijn zinnen die profvoetballers wel vaker uitspreken, maar bij Zerrouki proef je de goeie flow waar Twente in zit, bepaald geen vervelende club om op dit moment bij te zitten. ‘Ik ben hier echt op mijn plek, we hebben een superleuk team en we halen nog heel wat punten ook.’