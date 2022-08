FC Twente houdt kans door doelpunt Cerny uit enige mogelijkheid

Fiorentina’s Nicolas Gonzalez scoorde al na precies één minuut. Beeld ANP / EPA

Het stond 2-0, na ruim een uur, FC Twente was een helft weggespeeld en bood eindelijk serieuze tegenstand, toen uit de eerste kans meteen een doelpunt viel. Een treffer die bepalend kan zijn over een week in de ongetwijfeld volle Grolsch Veste. Invaller Vaclav Cerny nam de bal na de dieptepass van Gijs Smal behendig aan, nadat hij zich handig had onttrokken aan buitenspel. De Tsjech, zo vaak geplaagd door blessures, rondde beheerst af met links.

Het is goed dat de grensrechter niet vlagde, in een wereld zonder VAR in de voorronde van deze derde Europese competitie. ‘Oh oh, Twente, Twente Enschede’, zong de aanhang uit het oosten, toen het perspectief voor de tweede wedstrijd volledig terug was.

FC Twente, in 1975 Europees finalist in de UEFA-Cup, had zich zo verheugd op de hernieuwde kennismaking met Europees voetbal. Voor het eerst sinds een verloren voorronde in 2014 tegen Qarabag mag de club uit Enschede meedoen. Met Cukaricki uit Servië was onlangs eenvoudig afgerekend. Fiorentina valt te beschouwen als het serieuze werk, met als inzet een optreden in de groepsfase van de tweede editie van de Conference League, de competitie waarvan Feyenoord de eerste finale verloor van AS Roma.

Kaarsje

Het optreden van FC Twente was tot de rust minnetjes, schraal en kansloos, en daarna hoopgevend en veerkrachtig. Geen enkele kans kreeg de ploeg tot de 2-1, nou ja, op een directe vrije trap van Michel Vlap na dan, die een metertje naast ging. Ruim 2.300 supporters waren hun favoriete voetballers achterna gereisd naar Toscane. De aanhang had de hele dag gezongen in het statige, klassieke centrum van Florence, waar het bij vlagen stortregende en onweerde. Hectoliters bier waren weggetikt door de aanhang. Misschien hadden sommigen tussendoor nog een kaarsje opgestoken in de Dom.

Maar in stadion Artemio Franchi werden ze een tijdje overstemd door de tifosi van Fiorentina, net als Twente een klassieke club, meestal behorend tot de subtop, met af en toe een uitschieter naar boven of beneden. Alleen: de Italianen waren op alle fronten beter, althans, in de eerste helft. Ze vielen aan, ze joegen, ze gaven Twente geen moment de indruk kansrijk te kunnen zijn en ze scoorden bovendien al na precies één minuut, nadat linksback Biraghi de bal perfect op het hoofd van de vrijgelaten Nicolas Gonzalez liet vallen.

Biraghi was met een handig balletje achter het standbeen langs op weg gestuurd door Riccardo Sottil, een Italiaanse dribbelaar, een linkspoot pur sang, zo’n speler die het bezoek aan een stadion tot een aangenaam tijdverdrijf kan maken. Sottil gaf ook de voorzet bij de 2-0, na ruim een half uur, toen hij veel sneller was dan Robin Pröpper en de inglijdende spits Cabral perfect bediende.

Tja, 2-0 na een half uur. Trainer Ron Jans oogde steeds norser in zijn witte overhemd. Dit viel tegen allemaal. FC Twente is een elftal met potentie. Vorig seizoen verrassend als vierde geëindigd in de eredivisie. Selectie bij elkaar gehouden. Selectie versterkt zelfs, waardoor de bank was bezet met onder anderen Sem Steijn, Mees Hilgers, Vaclav Cerny en de Griekse international Christos Tzolis.

Gelijkwaardig

Jans wisselde twee keer in de rust. Hij bracht Cerny en Hilgers, voor Rots en Pleguezuelo, en zowaar was Twente gelijkwaardig nu, in een wat vlakke tweede helft, zonder veel kansen te krijgen. Maar Cerny maakte dat ene doelpunt dat de kans vergroot om het hoofdtoernooi te bereiken. Een eervolle vermelding verdiende overigens het optreden van Sofyan Amrabat, de in Nederland opgegroeide international van Marokko bij Fiorentina. Hij heerste op het middenveld, met zijn overzicht, rust en fysieke kracht. Het zal wel spannend worden, volgende week in Enschede.