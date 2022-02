FC Twente heeft een aardig elftal, maar is nog lang niet klaar

Doelman Andries Noppert bokst de bal weg in het strafschopgebied van Go Ahead Eagles.during the match Twente - Go Ahead Eagles Beeld Pro Shots

Je zou bijna denken dat ze niet van bier houden in Enschede, zoveel vliegt er de lucht in als Joshua Brenet vlak voor tijd de 2-2 voor FC Twente aantekent tegen Go Ahead Eagles. De boogbal van de invaller valt prachtig binnen, maar het is bovenal opluchting dat een door tienduizenden brullende kelen begeleid offensief beloond wordt.

De Grolsch Veste doet zijn naam eer aan op een stormachtige zondagmiddag als ze allemaal weer naar binnen mogen, de fans van FC Twente. Een derde was officieel al drie weken eerder welkom toen Vitesse langskwam in Enschede, maar de 29(!) supportersverenigingen besloten gezamenlijk dat óf iedereen óf niemand naar binnen zou gaan. Clubleiding en sponsors schaarden zich daarachter, ook al werd zo twee ton aan inkomsten misgelopen.

Wie zondag de bierdouches aanschouwde, snapt dat die twee ton vooral uit de horeca had moeten binnenstromen. ‘Het leverde veel respect en waardering op dat we meedachten, dat is ook veel waard,’ zegt financieel directeur Martijn Hoogstoevenbeld.

Twente heeft een van de fanatiekste groepen supporters van het land, trouw tot in de eerste divisie. In het seizoen 2018-2019 vertoefde Twente een niveau lager na financieel mismanagement. Sindsdien probeert het weer te klimmen naar de subtop, daar waar het meestal vertoeft.

Energiek collectief

Dit seizoen staat de ‘Trots van het Oosten’ al een poos in de top-5. Spelers bewegen zich als een energiek collectief over het veld. Doelman Unnerstall is de beste eredivisiedoelman, ook de eigen talenten Hilgers, Zerrouki en Rots manifesteren zich. Sadilek, Pröpper en Van Wolfswinkel blijken prima versterkingen, terwijl invallers als Cerny, Brenet, Misidjan en Ugalde vaak iets extra’s brengen, zo ook zondag.

‘Wij zijn nog lang niet structureel terug in de subtop,’ meent coach Ron Jans echter. ‘Er zijn nog langlopende schulden, we moesten zeker in het begin vooral huurlingen en transfervrije spelers halen. Dit is al een aardig elftal, het is mooi om erbij te zijn, maar de club is nog lang niet klaar.’

Sinds technisch directeur Jan Streuer en Jans ruim anderhalf jaar geleden instapten, is geïnvesteerd in ‘de juiste karakters’. Jans, die eerder FC Groningen en PEC Zwolle naar boven loodste: ‘Maar dat kan nog beter als je een grote portemonnee hebt. Soms weet je niet wat je krijgt. Manfred Ugalde brengt elke dag energie, dat wisten we niet van tevoren. Dat moet je afwachten. Je hebt ervaring en coaching nodig. Spelers die ook op andere posities kunnen spelen. Wat geluk.’

Wat Twente ook zeker nodig heeft zijn supporters in het stadion. Negen ton per wedstrijd liep de club, die het stadion in eigen beheer heeft, mis toen de Veste vanwege coronamaatregelen leeg moest blijven, rekent financieel directeur Hoogstoevenbeld voor. Jans: ‘Maar je mist ze natuurlijk ook vanwege de support.’

Die was hard nodig tegen Go Ahead Eagles, de promovendus die het seizoen sterk startte maar richting degradatiezone aan het zakken is. Go Ahead bereikte wel de halve finale van de beker en blijft complimenten krijgen voor de solide organisatie, voor de ontwikkeling ook van spelers individueel onder de afzwaaiende coach Van Wonderen. Spits Lidberg bijvoorbeeld, die in de zomer overkwam van het Zweedse Gefle zonder al te veel zelfvertrouwen. Hij raakt steeds beter op dreef en kopte de 0-1 binnen na een hoekschop. Buitenspeler Cordoba, al het hele seizoen een gevaarlijke klant, volleerde vervolgens raak nadat Unnerstall een rebound had toegestaan.

Niet van de wijs

De treffers vielen kort voor en na rust. Twente verloor een week eerder bij Ajax met 5-0. Maar de thuisploeg raakte niet van de wijs, toch wel een kenmerk van een subtopper, en ontwikkelde steeds meer druk, hartstochtelijk gesteund door het bloedfanatieke Vak P waar de ploeg van Jans na rust naartoe voetbalde. Jans: ‘Dat geeft een extra dimensie. Die maken zoveel herrie.’

Brenet, die als huurling van Hoffenheim toch wel wat gewend was in de Bundesliga: ‘Die mensen bleven maar gaan en gaan en gaan. Dat gaf een boost.’

Steeds meer kansen kreeg Twente, maar de rijzige Go Ahead-doelman Noppert hoefde zich per saldo niet vaak te strekken. Totdat Misidjan in de 72ste minuut voorzette en Vlap verlengde, waarna Go Ahead-verdediger Kramer de bal in zijn eigen doel werkte. Twente drong daarop nog meer aan, Van Wonderen zette er nog een verdediger bij, even stokte de belegering, tot Brenet de bal kreeg op een meter of achttien van het doel in de 89ste minuut.

Jans vermoedde na afloop hardop dat het een voorzet was, Brenet schudde zijn hoofd. Er werd gelachen bij de nummer 5, maar Jans werd toch een beetje pissig na een felicitatie vanwege de late gelijkmaker. ‘Ik ben pas 29 september jarig, hoor. We waren beter, kregen veruit de meeste kansen, toonden veerkracht, hadden goede wissels. We hadden moeten winnen. Dat is dus de volgende stap. Dat we dat dan gewoon doen.’