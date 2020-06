FC Twente heeft 4 keepers, één aanvaller en moet dus naarstig op zoek naar spelers

Calvin Verdonk, Queensy Menig, Lindon Selahi, Julio Pleguezuelo en Haris Vuckic (L-R) verlaten het veld na de wedstrijd tegen Vitesse. Beeld BSR Agency

Jan Streuer, de kersvers aangestelde technisch directeur van FC Twente, kopt hem zelf vast in. ‘Ik hoef niet ver te kijken naar wat we hebben aan spelers. Het zijn er niet veel.’

FC Twente zou een subtopper moeten zijn, vindt de 69-jarige Streuer, zelf oud-speler van Twente en hiervoor technisch directeur en hoofdscout bij Vitesse en Sjachtar Donetsk (Oekraïne). Maar dan moeten er, eufemistisch gesteld, wel wat profvoetballers bij. Onder contract staan nu bij het eerste: vier doelmannen, twee verdedigers, vijf middenvelders en één aanvaller. Op doelman Joël Drommel, die mogelijk nog vertrekt, na zijn dat bovendien niet de beste spelers van vorig seizoen. Een mager seizoen was dat, zowel qua spel als qua klassering (14de). Veel Twente-gezinden waren niet ongelukkig met de annulering van de competitie na 26 speelronden. Geen degradatiestress; het vizier vol op volgend seizoen.

Maar de coronacrisis hakt er in Enschede beenhard in, vooral omdat FC Twente het stadion en cateringpersoneel in eigen beheer heeft. De horeca-omzet bij thuisduels is zowat een levensader. Algemeen directeur Paul van der Kraan: ‘Dat voordeel wordt nu een nadeel.’

Er moet drie miljoen euro bezuinigd worden bij de club die al zo driftig in eigen vlees sneed de laatste jaren door eerder financieel wanbeleid. Tal van aflopende contracten werden niet verlengd, zelfs de aanvoerders en lokale favorieten Wout Brama en Peet Bijen zitten nog in de wachtkamer.

Ook technisch directeur Ted van Leeuwen, hoofdtrainer Gonzalo Garcia Garcia en diverse stafleden werd de wacht aangezegd, al was dat niet zozeer een bezuinigingsmaatregel. ‘We willen een volgende stap maken,’ schetst Van der Kraan.

Er zou bovendien sprake zijn van eroderende chemie tussen de twee directeuren. Twente verwerd zo in sportief opzicht tot een lege huls. Diverse technisch directeuren bedankten voor de baan, waardoor Van der Kraan uitkwam bij Streuer, waarmee hij eerder samenwerkte bij Vitesse.

Streuer tekende op eigen verzoek voor een jaar. En dat is eigenlijk al lang, geeft hij te kennen. ‘Ik heb mezelf verbaasd door hier te zitten,’ steekt de ‘om de hoek in Losser’ geboren en getogen Streuer op een persconferentie maandagmiddag in het stadion van wal. Hij acht zichzelf te zeer op leeftijd. Maar zijn binding met de regio en de ‘enorme uitdaging’ trokken hem na een dag bedenktijd over de streep.

Haast is geboden. Hoewel de competitie pas in september start, zijn idealiter bij de eerste training op 29 juni al de contouren van een selectie die in de middenmoot moet eindigen zichtbaar. Met miljoenensalarissen zoals hij gewend was bij Sjachtar zal Streuer niet kunnen strooien. ‘Spelers zijn gewend aan een bepaald salaris, dat wordt nog een strijd.’

Van der Kraan hoopt dat het nieuwe normaal wat betreft eredivisiesalarissen snel indaalt. ‘Het salaris van een minister-president (180.000 euro, red.) is toch best een mooi salaris.’

Volgend probleem: er wordt nog nauwelijks gevoetbald. Streuer zal op zijn oude dag dagenlang op gespecialiseerde websites oude wedstrijden moeten uitpluizen en al zijn contacten moeten aanspreken, voorziet hij. ‘Er zullen veel spelers transfervrij zijn, dat kan dan weer een voordeel zijn.’

Eddy Achterberg, oud-ploegmaat van Streuer bij FC Twente, kijkt goedkeurend toe. ‘Jan is perfect geschikt hiervoor. Hij is ervaren, communicatief sterk en komt hier vandaan. Leeftijd zegt me niet veel. Gaat het goed dan krijgt iedereen energie en kan hij wellicht langer blijven.’

Achterberg, thans commercieel ambassadeur bij FC Twente, proefde in de regio onzekerheid. ‘Er was op technisch vlak heel weinig over. Maar ik vond ook dat er iets moest gebeuren. Twente speelde niet zoals Twente hoort te voetballen. Ik zie ze liever spelen als Bayern München, met heel veel beweging en toch technisch knappe spelers. Maar daar moet je de kwaliteiten voor hebben.’

De populariteit in de regio lijdt er niet onder. Integendeel. FC Twente lijkt bij elke tegenslag aan aanhang te winnen. Al 13.000 seizoenkaarthouders verlengden hun jaarkaart, terwijl nog hoogst onzeker is of ze hun club in het stadion mogen toejuichen. Van der Kraan, die eerder bij vijf andere provincieclubs werkte: ‘Nergens heb ik meegemaakt dat een club zo verankerd is in de gemeenschap als hier. Afgelopen weekeinde stonden dertig fans strak georganiseerd de buitenkant van het stadion te schilderen. Vorig seizoen, na het kampioenschap van de eerste divisie, verlengden 1.300 man op de eerste dag dat dat kon hun seizoenkaart, nu liefst 8.100.’

Als beloning kregen ze een broodje beenham. Achterberg en andere clubcoryfeeën reisden de hele regio door om ze persoonlijk te bezorgen. ‘Een fan uit Borne zat bij de kapper toen ik langskwam. Ben ik naar die kapper gegaan om zijn broodje af te geven. Stond iedereen op zijn kop.’

Verzuchtend: ‘Ja, fans genoeg. Nu nog wat spelers.’